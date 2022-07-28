愛滋男「口交未射精」不算危險性行為 判無罪確定

高等法院二審、更一審依聯合國愛滋病規劃署等文件和台大醫院鑑定結果認定，無射精的口交傳染愛滋病的風險為「零」，並無傳染的風險，尚非「危險性行為」，改判無罪；最高法院駁回上訴，阿志確定無罪。（資料照）

2022/07/28 11:13

〔記者張文川／台北報導〕前國小老師「阿志」被控隱瞞其罹患愛滋病，對吳姓男子肛交及互為口交等親密「危險性行為」，一審依違反「人類免疫缺乏病毒傳染防治及減染者權益保障條例未遂罪」，判阿志1年5月徒刑；高等法院二審、更一審認為肛交僅有吳男單一指述，而2人雖曾互為口交，但並未射精，依聯合國愛滋病規劃署等文件和台大醫院鑑定結果認定，無射精的口交傳染愛滋病的風險為「零」，並無傳染的風險，尚非「危險性行為」，改判無罪；最高法院駁回上訴，阿志確定無罪。

更一審判決時指出，阿志與吳男進行口交，但未射精，不符合免疫缺乏傳染防治條例規定的「危險性行為」，其根據包括聯合國愛滋規劃署於2013年5月的文件、2018年7月世界愛滋大會20名研究愛滋學者發表的文件、衛福部去年10月15日函文、專家研究、共同聲明等。

另一理由是，經函詢台大醫院關於阿志服用抗愛滋藥物等情況，以及口交是否會造成對方感染愛滋的可能性，台大醫院鑑定認為，依醫學臨床見解，感染者和未感染者互為口交，因感染者未射精、未流血，有傳染性的愛滋病毒仍存於感染者體內，在醫學上並沒有造成非愛滋病患者感染的可能。更一審因此認定，阿志和吳男口交並非危險性行為，判無罪。

吳男提告指控，「阿志」明知罹患愛滋病，竟隱瞞真相，於2017年5月22日至24日，數度與他互為口交，並對他肛交；吳男事後去做愛滋病篩檢，雖呈陰性反應、未罹病，但阿志隱瞞病情而與他進行危險性行為，觸犯保障條例未遂罪，北檢起訴。一審依未遂罪減刑判判阿志1年5月徒刑。

高院二審依據聯合國等文件認為「測不到病毒即不具傳染力」，認定阿志和吳的口交性行為，在醫學評估上尚不具有造成感染愛滋病的風險，並非「危險性行為」，撤銷改判無罪；最高法院撤銷二審，發回高院；高院更一審今年一月仍判阿志無罪。最高法院駁回檢方上訴，確定無罪。

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