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    追星族今晚要抬頭！5大流星雨齊現身 每小時衝到50顆

    2011年全年全球目視流星數量統計圖。（北市天文館提供）

    2011年全年全球目視流星數量統計圖。（北市天文館提供）

    2022/07/28 11:03

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立天文科學教育館指出，今日深夜至31日黎明前，恰好落在「朔」（農曆每月初一日）前後，寶瓶座δ南流星雨、摩羯座α流星雨、南魚座流星雨、天龍座γ流星雨，剛好在此時達到極大，加上邁向極大的英仙座流星雨，罕見有5個流星雨同場現身，每小時流星雨總和達到50顆。

    天文館表示，這5個流星雨各具特色，數量最多的寶瓶座δ南流星雨，每小時可達約25顆，英仙座流星雨約10顆，摩羯座α、南魚座與天龍座γ流星雨各約5顆，這些流星雨的輻射點在晚間10時都升起後，一場相當於每小時數量50顆的組合流星雨，在無月光干擾的夜空中盡情展開。

    天文館提到，與一般流星雨不同的是，各流星並非來自單一幅射點，而是來自各方向，因此只要仰頭便能看見。天文館在各地建置的暗空攝影機，民眾在今日起至7月31日，透過YouTube「台北天文館」頻道觀賞即時的流星雨直播。

    象限儀座、英仙座、雙子座3大流星雨在每年都會固定造訪，流星雨數量高於其他流星雨，天文館表示，這次5個流星雨同場共舞，每小時平均數總和達到50顆，從同為7月底逢朔的2011年全球觀測紀錄來看，的確值得追星迷關注。

    7月28日日深夜至31日黎明前，5個流星雨同時現身（北方的天龍座γ流星雨輻射點不在圖內）。（北市天文館提供）

    7月28日日深夜至31日黎明前，5個流星雨同時現身（北方的天龍座γ流星雨輻射點不在圖內）。（北市天文館提供）

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