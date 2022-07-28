林智堅競辦拋3點強調「原創」：寫作脈絡比余合邏輯

林智堅競選總部發言人黃韋鈞今開記者會提出3點說明，說明林的寫作脈絡比余更符合邏輯，破除外界抹黑。（林智堅競辦提供）

2022/07/28 11:08

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國家發展研究所碩士論文，與調查局幹員余正煌的論文部份內容雷同，遭質疑其中一人抄襲，余昨委任律師強調絕無抄襲。林智堅競選總部發言人黃韋鈞今開記者會提出3點說明，說明林的寫作脈絡比余更符合邏輯，破除外界抹黑。

黃韋鈞提出3點說明，首先，林智堅碩士論文第一人稱寫作符合邏輯，林智堅身為民調第一手擁有及設計者，因此以「我們進一步追問」來說明民調如何進行；但僅取得民調結果、未參與設計的余正煌，在論文中也使用「我們」則不符常理。

其次，林智堅碩論的研究架構也符合寫作邏輯，像是林把「棄保」蔡仁堅的民調數據作為研究的「依變項」，以證明三腳督現象，後面段落也有說明；余正煌的研究架構並沒有設定依變項，後面篇幅卻仍有依變項的說明，顯得比較突兀一點，這也能證明這是林智堅的原創。

第三，林智堅的碩論研究變數也合乎寫作邏輯，例如2014年新竹市長候選人的學歷分別為哈佛碩士蔡仁堅、美國社區大學碩士許明財、國內準碩士林智堅，當時林的碩論是假設選民會因為高學歷支持蔡仁堅，但同樣的敘述，余正煌則假設選民會支持林智堅，不太符合「高學歷的候選人會吸引高學歷的選民支持」，前後邏輯相反。

針對林智堅、余正煌的碩論都將前新竹市長許明財的學歷誤植為「多明尼克肯大學」，黃韋鈞表示，從網路上都能找到相同的資料，當初林智堅跟指導教授陳明通討論時，也有討論是否加入「社區型大學」，後來為了比較嚴謹，因此只寫校名。

此外，為何使用「準碩士」這3個字，黃韋鈞指出，原本林智堅要寫「碩士班」，後來陳明通建議調整成「準碩士」，當時林智堅的競選文宣也都是使用「台大碩士班」這些詞彙，才會有「準碩士」3字的產生，包括外界質疑、寫作內容、故事原委都已經提出清楚說明，希望國民黨跟外界不要再抹黑造謠。

被問及是不是意指余正煌抄襲？黃韋鈞否認，他說，余正煌的聲明跟林智堅競辦一直以來的說法相符，陳明通也說2人在論文寫作上都沒有抄襲犯意，之所以會相似，是陳明通指導論文寫作的方式，林從頭到尾沒有指責余抄襲，反而是國民黨在指控且向台大檢舉，或許是這個原因，余才提出相關聲明。

他強調，上述說明都是在證明林是原創，因為外界都拿林、余的論文比較，在這個狀況下，他們必須說明為什麼林智堅的論文比較符合邏輯，余正煌的部分相信他自己會向台大說明。

林智堅競選總部發言人黃韋鈞今開記者會提出3點說明，說明林的寫作脈絡比余更符合邏輯，破除外界抹黑。（林智堅競辦提供）

林智堅競選總部發言人黃韋鈞今開記者會提出3點說明，說明林的寫作脈絡比余更符合邏輯，破除外界抹黑。（林智堅競辦提供）

林智堅競選總部發言人黃韋鈞今開記者會提出3點說明，說明林的寫作脈絡比余更符合邏輯，破除外界抹黑。（林智堅競辦提供）

林智堅競選總部指出，林參選時即以「台大碩士班」做為文宣，是在陳明通建議下在論文中改為「準碩士」。（林智堅競辦提供）

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