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    首頁　>　臺北市

    大巨蛋審查未過柯再槓中央 消防署：涉及公安籲共同把關

    內政部消防署表示，由於大巨蛋防火避難性能涉及公共安全，籲請北市府積極督導遠雄儘速完成改善，共同為全民安全嚴格把關。（資料照）

    內政部消防署表示，由於大巨蛋防火避難性能涉及公共安全，籲請北市府積極督導遠雄儘速完成改善，共同為全民安全嚴格把關。（資料照）

    2022/07/28 00:38

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新竹棒球場近日引發外界批評，有網友對比台北大巨蛋案，台北市長柯文哲27日開炮中央，點名喊話內政部長徐國勇「到底要審到什麼時候」；對此，內政部消防署表示，由於大巨蛋防火避難性能涉及公共安全，籲請北市府積極督導遠雄儘速完成改善，共同為全民安全嚴格把關。

    針對柯文哲質疑審查，內政部消防署回應指出，大巨蛋排煙模擬及防火避難2項認可申請案均涉及公共安全議題，由消防署及營建署分別依權責辦理，協助確保2申請案審查內容基礎設定條件一致，為加速審查，亦請台北市府積極督導遠雄儘速完成改善，共同為全民安全嚴格把關。

    營建署表示，本案去年4月送到中央，但北市府身為地方主管建築機關，大巨蛋避難層認定經過2次回函皆未說明清楚，僅表示尊重建築師的簽證結果，對於其本應基於法定職責所做成判定的專業內容完全避而不談，北市府耗時一年時間，直到今年3月24日明確說明同意修正地面層及地下一層同時認定為避難層，延遲說明時間。

    消防署說，大巨蛋案免設排煙設備攸關人員避難逃生安全，安全絕不打折，市民生命無價，不能等到發生人命傷亡造成無法彌補之憾事後，再來要求遠雄檢討改善，委員會對遠雄提送資料，一直秉持相同客觀與專業立場，依審議程序進行審查及提供改善意見，以守護民眾安全。

    消防署強調，內政部消防技術審議委員會於今年7月21日召開小組會議審議大巨蛋審核認可複審事宜，並邀集營建署、台北市政府都市發展局、建築管理工程處及消防局等單位共同審查，台北市政府僅消防局派員參加；由於遠雄無法充分釐清煙控性能現場試驗計畫相關試驗作業程序與查驗檢核措施沒有詳細檢核表單，且量測儀器之校正、規格及精度等未能證明試驗有效及正確性等多項疑義，會議決議請遠雄修正資料後再審。

    消防署表示，樂見北市府充分了解大巨蛋為BOT案，業者經營須自負成敗，但市民安全不容打折，若有缺失，北市府也可要求遠雄改善，希望北市府積極督導遠雄儘速完成改善，共同為全民安全嚴格把關。

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