涉用特別費買紅酒、用餐、購物…台北市勞動局長陳信瑜漏夜偵訊

台北市勞動局長陳信瑜被檢舉涉嫌不實使用及核銷特別費，買丈夫任職公司的紅酒，連假日用餐、逛誠品買東西都疑似涉嫌用特別費核銷。（資料照）

2022/07/28 01:10

首次上稿 00:18

更新時間 01:10

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市勞動局長陳信瑜被檢舉涉嫌不實使用及核銷特別費，除了用來買紅酒，連假日用餐、逛誠品買東西，都疑似涉嫌用特別費核銷，還疑涉洩露媒體公司勞檢資訊給民眾黨立委。調查局台北市調查處昨天（27日）搜索陳信瑜住處，漏夜訊問，預計今天（28日）凌晨依涉犯貪污治罪條例之利用職務機會詐領財物等罪移送台北地檢署複訊。

陳信瑜曾被踢爆行政不中立、利用上班時間輔選、洩漏勞動檢查資料給民眾黨立委，爭議不斷；她先前在議會專案報告時，承認自己有兩筆特別費超額，違反「公職人員利益衝突迴避法」，她會繳罰鍰。

此外，陳信瑜向丈夫任職的異象國際公司買紅酒，超出關係人交易上限達1萬4000餘元。台北市政風處曾說，特別費使用如果跟關係人交易，涉違反「公職人員利益衝突迴避法」，如交易涉嫌虛偽不實，則依刑法詐欺罪處理。

關於以不實發票核銷特別費等疑點，檢調獲報，陳信瑜休假期間私人消費，涉嫌以「宴請同仁、媒體」等理由，不實核銷特別費，核銷多筆數十元到1千多元的小額餐飲費。

檢調掌握，陳信瑜消費地點遍布南北，包括新北市環球購物中心、新北市三峽的家樂福量販店、林口的頂好超市、台北市信義區的誠品信義店、台北市中山區知名鰻魚料理店「肥前屋」，以及高雄的餐飲店等多處，消費時間不少是在星期日或228連假等國定假日。

陳信瑜曾聲明指稱，特別費只要單筆1萬元以內，可向任何人購買商品，且每年有10萬元額度。因議員向勞動局索資時，她再次檢視發現有兩筆金額，1筆為1萬5750元、1筆為1萬8900元，共超出1萬4650元。

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