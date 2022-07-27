矮化台灣參加國際組織不值得 陳時中：有尊嚴最重要

民進黨台北市長參選人陳時中與競總總幹事吳思瑤，都肯定市議員參選人趙怡翔的國際事務經驗。（記者何玉華攝）

2022/07/27 23:05

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今晚（27日）表示，他在衛生福利部長任內強調國際化，推動參加世界衛生大會（WHA），經過多年努力，每年都有一些進步；雖然有人會問，參加一些國際組織努力那麼久都沒有用，但他認為矮化台灣而進入到國際相關組織，不值得。

陳時中今晚出席趙怡翔在文山區花木批發市場舉辦的相見歡活動，估計超過500人參加；趙怡翔送上象徵飛向國際的機票，希望陳時中以行政歷練、國際視野，帶領台北變成民主首都、走向世界，把國際的經驗帶入台北市政。

陳時中說，不管文山區是否屬於深藍的票倉，「哪裡有需要，就去哪裡」，看到現場出席的人數，遠較上一次他參加多人選舉的造勢晚會人數還多，讓他看到翻轉的機會。

陳時中肯定趙怡翔在國際事務的經驗外，也提到自已是歷任衛生福利部長中，第一個進到美國衛生福利部內與部長交談討論，美國也對外公開訊息的衛生福利部長；在他任內也是首次有美國衛生部長來台灣並簽訂MOU。

陳時中進一步說，台灣參加WHA，經過很多年的努力，每年都有一些進步，但因為一些外在的阻力，台灣要參加一些國際組織並不容易；很多人講說，努力那麼久都沒有用。「但矮化台灣而進入到相關的組織，值不值得？」陳時中說，他認為不值得。

他強調，任何事都要有尊嚴，這也是他的原則；人若沒有尊嚴，什麼都不是，「沒有尊嚴，很多東西都會消失不見」，台灣、台北要靠我們自己，只要在世界的能見度越來越高，台灣受到的保護就會越來越多。

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