立委收賄案外案！捲入「白手套」詐財 張碩文被送北檢吐4字

現為親民黨發言人的前立委張碩文今晚被依詐欺罪被告身分帶至台北地檢署複訊，僅簡單回應「配合偵訊」。（記者錢利忠攝）

2022/07/27 22:32

〔記者錢利忠／台北報導〕目前為親民黨發言人的前立委張碩文，捲入立委收賄弊案「白手套」是知管理顧問公司總經理郭克銘涉詐騙政治受害遺族及建商一案，經調查局北部地區機動工作站初訊後，今晚9點左右被依詐欺罪被告身分帶到台北地檢署複訊，張碩文複訊前沒戴口罩，僅簡單地說：「配合偵訊」。

郭克銘涉詐騙政治受害遺族、建商

郭克銘涉嫌向早年遭國民黨侵占土地的政治受害遺族及建商，誆稱可遊說修改促轉條例，詐騙超過500萬元；檢調昨天兵分13路搜索，約談郭克銘、郭妻高玉如、時任立委廖國棟辦公室主任丁復華、沈建億（國民黨立院黨團主任）及建商陳信誠、蘇益生等6人，今天凌晨訊後依詐欺罪諭令沈建億40萬；郭克銘、高玉如夫婦，各20萬元；丁復華10萬元交保；陳信誠、蘇益生則請回。

張碩文以被告身分送複訊

檢調掌握，相關詐騙款項的流向疑與沈建億、丁復華及張碩文等3人有關，沈建億、丁復華2人被諭令交保後，張碩文也被檢調約談到案。據了解，此案目前僅有民代助理涉案，尚未查出有現任立委等民代涉及弊情。

全案起源於一審剛宣判不久的立委集體收賄弊案，檢調過濾扣案的是知公司事證後，另查出郭克銘等人除了在立委弊案擔任白手套，還涉嫌於2016至2019年間，打著立委名號在外招搖撞騙，詐騙政治受難者遺族及建商，誆稱可協助陳信誠等建商取得土地用以開發，從中詐騙數百萬元。

受騙的建商起初疑似有行賄立委的犯意，不過最終受惠於立委沒有捲入此案，付錢的建商才逃脫貪污治罪條例之行賄罪官司，轉變成一般刑法詐欺案件的被害人。先前捲入立委收賄弊案的郭克銘，因充當白手套一審被判刑2年、另有8月徒刑可易科罰金，緩刑5年，須支付公庫600萬元。丁復華則於立委收賄案偵查期間轉為污點證人，獲輕判1年10月、緩刑4年。至於廖國棟等4名涉賄立委，一審則各被判刑7年4月至10年不等徒刑。

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