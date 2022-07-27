立委收賄案外案！捲入「白手套」詐財 張碩文被送北檢吐4字
〔記者錢利忠／台北報導〕目前為親民黨發言人的前立委張碩文，捲入立委收賄弊案「白手套」是知管理顧問公司總經理郭克銘涉詐騙政治受害遺族及建商一案，經調查局北部地區機動工作站初訊後，今晚9點左右被依詐欺罪被告身分帶到台北地檢署複訊，張碩文複訊前沒戴口罩，僅簡單地說：「配合偵訊」。
郭克銘涉詐騙政治受害遺族、建商
郭克銘涉嫌向早年遭國民黨侵占土地的政治受害遺族及建商，誆稱可遊說修改促轉條例，詐騙超過500萬元；檢調昨天兵分13路搜索，約談郭克銘、郭妻高玉如、時任立委廖國棟辦公室主任丁復華、沈建億（國民黨立院黨團主任）及建商陳信誠、蘇益生等6人，今天凌晨訊後依詐欺罪諭令沈建億40萬；郭克銘、高玉如夫婦，各20萬元；丁復華10萬元交保；陳信誠、蘇益生則請回。
張碩文以被告身分送複訊
檢調掌握，相關詐騙款項的流向疑與沈建億、丁復華及張碩文等3人有關，沈建億、丁復華2人被諭令交保後，張碩文也被檢調約談到案。據了解，此案目前僅有民代助理涉案，尚未查出有現任立委等民代涉及弊情。
全案起源於一審剛宣判不久的立委集體收賄弊案，檢調過濾扣案的是知公司事證後，另查出郭克銘等人除了在立委弊案擔任白手套，還涉嫌於2016至2019年間，打著立委名號在外招搖撞騙，詐騙政治受難者遺族及建商，誆稱可協助陳信誠等建商取得土地用以開發，從中詐騙數百萬元。
受騙的建商起初疑似有行賄立委的犯意，不過最終受惠於立委沒有捲入此案，付錢的建商才逃脫貪污治罪條例之行賄罪官司，轉變成一般刑法詐欺案件的被害人。先前捲入立委收賄弊案的郭克銘，因充當白手套一審被判刑2年、另有8月徒刑可易科罰金，緩刑5年，須支付公庫600萬元。丁復華則於立委收賄案偵查期間轉為污點證人，獲輕判1年10月、緩刑4年。至於廖國棟等4名涉賄立委，一審則各被判刑7年4月至10年不等徒刑。