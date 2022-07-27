大集團女主管怒告設計師夫偷吃女公關 他硬拗「紅粉知已」

大集團楊姓女主管控設計師丈夫偷吃女公關，他卻辯稱「只是紅粉知已」，被高等法院打臉，今判蔡男應賠償20萬元確定。（情境照）

2022/07/27 21:47

〔記者楊國文／台北報導〕某股票上市公司的海運集團女主管楊女在其蔡姓設計師丈夫電腦發現他與卡拉OK美女公關親吻、摟抱照片，不僅稱呼女子為「寶貝」，還肉麻示愛表示「妳是我這輩子最愛的女人」，怒告蔡男求償，蔡男否認出軌，辯稱「她只是我的紅粉知已」；高等法院認定蔡男說謊，和女公關已有婚外情事實，今判他賠償20萬元確定。

楊女提告指出，和丈夫蔡男結婚12年，婚後育有2名子女。去年在家裡電腦發現蔡男和一家卡拉OK女公關間有親吻、摟抱、臉部緊貼的親密照片，經她查看蔡男即時通訊LINE的內容，讓她大吃一驚，原來蔡男和一家卡拉OK店的女公關過甚密，不僅向女子示愛稱呼她為「寶貝」，肉麻示表示「我愛YUKO」、「我想YUKO」、「YUKO是我這輩子最愛的女人」、「我心裡只有妳」等情話，才知悉蔡男已有外遇，經她追問，蔡男已承認有婚外情，因此向蔡男求償100萬元。

蔡男應訊否認外遇，辯稱YUKO是卡拉OK店的職員，是前年和友人前往該店時飲酒唱歌然結識，當時是在酒酣耳熱、且氣氛正熱的情況下，基於玩鬧心情，才和YUKO拍攝親密照片，她只是一位紅粉知已，並非外遇對象。

蔡男並反過來怪罪楊女，稱兩造婚姻長期沒有互動，早已名存實亡狀態下，他是單方面向YUKO傾訴、示愛，求取心靈上的慰藉，「何罪之有」？

不過，高等法院從蔡男和YUKO間的對話內容充滿情愛、且已經是熱戀中男女才會有示愛情話，認定已屬婚外情無誤，造成楊女身心傷害情節重大，應負侵權損害賠償責任。合議庭審酌楊女的收入比蔡男高出甚多，今判決蔡男應賠償楊女20萬元確定。

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