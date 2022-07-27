雙北製茶技術競賽 馬拉松式不眠不休展現真功夫

新北市長侯友宜晚間赴雙北製茶技術競賽會場為茶農加油。（記者翁聿煌攝）

2022/07/27 21:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市農會於27、28日兩天在新店文山農埸辦理「新北市、台北市製茶技術競賽」，新北市長侯友宜與12區農會首長晚間赴製茶比賽會場，為拚搏一天一夜馬拉松式製茶選手們勉勵打氣。

新北市政府輔導新北市農會每年辦理製茶技術競賽，讓茶農能夠相互交流砥礪，製作出更優質的新北好茶獨特風味，製茶過程是非常繁瑣，茶菁須經過萎凋、殺菁、揉捻、乾燥等過程，耗時一天一夜，對製茶師可説是體力與毅力的考驗。

農業局表示，本次雙北市製茶技術競賽共計12區農會代表，46位雙北的優秀茶師（新北41名、台北5名） ，分別來自坪林、石碇、三峽、新店、林口、深坑、平溪、汐止、石門、淡水各茶區推派優秀茶農，另有同為文山包種茶產區的台北南港、木柵等區共同參與，切磋製茶技術，新北市將依據競賽獲獎前4名，將代表新北市參加行政院農業委員會茶業改良場於9月6、7日主辦的「全國部分發酵茶製茶技術競賽」。

侯友宜與各產區農會首長晚間現身於製茶比賽現場，為參賽選手加油勉勵，現場參賽的20歲青農葉翰璋說，他是石碇區的二代茶農，第一次參加比賽很緊張，但看到現場前輩為茶葉的付出與努力，也讓他看到茶產業的未來，獲得相當寶貴經驗，他會持續加油努力。

雙北製茶技術競賽27、28日兩天在新店文山農場舉行。（記者翁聿煌攝）

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