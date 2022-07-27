黃金獵犬台灣出發 陪主人走315公里西班牙朝聖路

黃金獵犬Money徒步行走12天共計315公里後，成為首次領取「朝聖者證書」的台灣狗兒。（取自Burger Han臉書）

2022/07/27 21:09

〔中央社〕黃金獵犬Money從台灣出發，陪主人踏上西班牙聖雅各朝聖之路，徒步315公里。7日抵達終點後與主人並列授證，成為首次領取「朝聖者證書」的台灣狗兒，在臉書上獲得熱烈迴響。

來自台灣的黃金獵犬Money今年4歲，和主人一同搭機飛抵歐洲，再經火車旅行進入西班牙。人、狗作伴，6月26日從大城萊昂（Leon）出發，踏上「聖雅各朝聖之路」（Camino de Santiago），徒步行走12天共計315公里後，在本月7日抵達終點站聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）古城。

朝聖之路本就挑戰身心，帶狗兒同行更是一大考驗，加上西班牙今年熱浪提前於6月來襲，酷熱天氣也讓徒步旅行變得更加艱難。

Money的主人Burger Han（臉書帳號）於朝聖路上，時在臉書（Facebook）的朝聖之路社群裡，向朝聖愛好者分享Money沿路的狀況和有趣的照片。

8日取得朝聖者證書後，他在社群中發表貼文提到，前往朝聖者辦公室領取證書時，雖得知寵物不能領證，但辦事人員卻貼心地將人、狗的姓名「並列」在證書上，讓他相當開心。

他描述沿途帶著Money徒步的照護細節：「背著約15公斤的行李還拖著10公斤的拖車，真的不太容易，又要控制狗狗的腳掌是否撐得住，幫他穿鞋、脫鞋，注意地形及地表溫度…」人、狗情誼感動許多網友。

Burger Han對中央社記者說，每個朝聖者都有自己的故事，他走上這條路是希望重生，和過去達成諒解、解開心結，並且找到「返璞歸真」的生活。至於帶著Money上路則是他的夢想，因為Money是他最忠心的人生夥伴。

當記者問到，帶著狗兒旅行是否特別艱難時，他表示，帶著Money和大行李箱轉車到起點城市萊昂的路上，的確非常辛苦；但是一旦上路後，除了得隨時隨地細心觀察和照顧Money的身體狀況、控制每日飲水量外，由於人、狗「心意相通」，路上幾乎沒有遇到任何困難，Money一路上還交了很多朋友。

聖雅各朝聖之路具有千年歷史，不論朝聖者從何方出發、走哪條路線，終點站都只有一處：天主教聖地之一的西班牙古城聖地牙哥德孔波斯特拉。1993年被聯合國教科文組織（UNESCO）登錄為世界遺產的「法國之路」（Camino Frances），自法國南部翻越庇里牛斯山，進入西班牙後一路向西前行，全長約940公里，是最知名且最熱門的朝聖路線。

COVID-19疫情前，朝聖之路每年吸引數十萬朝聖者和旅人前來挑戰。今年歐洲進入後疫情時代，朝聖人潮逐漸復甦，來自台灣的黃金獵犬也不落人後，陪伴主人徒步315公里，共同完成朝聖夢想。

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