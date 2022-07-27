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    彭蔭剛刊廣告阻裴洛西訪台 綠委怒轟：二二八屠夫之子滾蛋

    海基會董事彭蔭剛刊登廣告指稱，裴洛西訪台恐讓兩岸局勢更緊張。（資料照）

    海基會董事彭蔭剛刊登廣告指稱，裴洛西訪台恐讓兩岸局勢更緊張。（資料照）

    2022/07/27 20:27

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台與否引發關注，國民黨籍海基會董事彭蔭剛刊登廣告致函裴洛西，稱她此行恐使兩岸局勢更緊張，導致台灣捲入類似俄烏戰爭的陷阱。對此，民進黨立委王定宇今（27）日批評，這位台灣二二八事件的屠夫之子，附和中國恐嚇台美關係，「自己請辭滾蛋吧」。

    立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委何志偉說，相信中國近期不會引發台海危機，因為中國GDP年增長率大幅萎縮，金融房地產、生產鏈、氣候等問題很嚴重，勢必影響國內政經安定，台灣目前並非北京決策核心的優先考量，因此近期「冷處理、冷回應」裴洛西出訪一事。

    對於彭蔭剛刊登廣告，何志偉直呼「很傻」，他說，中國如今很明顯是冷處理，美國內部也在做不同評估，彭蔭剛根本看不清大國博弈，此舉就像在瓦斯爐上澆油。

    王定宇則指出，彭蔭剛作為二二八事件屠夫彭孟緝的兒子，延續其父作風傷害台灣，台海危機肇因於中國窮兵黷武、企圖併吞台灣，任何國際友人拜訪台灣都不應受到中國威脅。彭蔭剛以中國論點刊登廣告，做為中國應聲蟲。

    「彭蔭剛如果知道廉恥，就應該辭職滾蛋！」王定宇說，彭蔭剛應該是中國海協會的成員，不應該是台灣海基會的董事，但彭蔭剛作為創會董事，在實務上要拔除有其困難性，但這樣打著台灣海基會名義，附和中國威脅台灣、迫害台灣的行為，希望政府能予以除名。

    王定宇直指，彭蔭剛是國民黨籍，附和中國「倒果為因」、把裴洛西訪台說成導致台海不安，當時國民黨任職他為海基會董事，國民黨主席朱立倫應出面說明，是否縱容黨員拿言論自由傷害台灣，不要含糊騙選票，不作聲也是一種表態。

    另外，關於海基會董事一職，民進黨立委邱志偉日前指出，這是能參與海基會內重要決策的人員，豈能任由不適任的人選繼續擔任董事。若真是因為牽涉組織章程的規定，建議主管機關陸委會與海基會共商，找出解決方法，務必要讓不適任海基會董事職務者，盡速離職，以捍衛政府聲譽。

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