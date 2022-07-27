白牌機車可上蘇花改？ 4方案已報交通部

王國材說，站在安全的角度來看，他支持機車能通行蘇花改，公路總局已有初步4個方向提報交通部。圖為開放重機上蘇花改。（資料照，公路總局提供）

2022/07/27 19:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長王國材4月在立法院指出，台9線蘇花改應可開放白牌機車（50cc以上到250cc）行駛，請公路總局研究。公路總局已有初步4個方向提報交通部，待交通部做政策決定後，再找顧問公司就試辦計畫進行數據統計、分析、檢核，最終提出建議方案決議是否要開放。

蘇花改2020年1月全線通車，小型車、大客車與大貨車等通行車種運作已趨於穩定，為兼顧其他用路人通行需求，去年9月30日中午12點起，試辦半年開放大型重型機車行駛，路段包含蘇澳至東澳段（台9線104K+130至113K+420）、南澳至和平段（台9線124K+640至145K+061）、和中至和仁段（台9線148K+840至154K+149）。

王國材今年拋出，以安全角度來看，白牌機車應該也能行駛蘇花改議題，公路總局著手研究，已有初步成果，提報交通部。據了解，方案包含讓機車與汽車混流走既有主線；讓機車行駛路肩，但需要緊急避難、防災時暫停行駛；調整車道增設一個機慢車道讓機車行駛；調整車道增設一個混合車道後讓機車行駛等。但相關環評承諾、防災應變計畫、救災機制、避難空間設置等，都還需要做更細緻的討論。

交通部說，會請公總來做簡報，由部長、次長做政策裁示，確定方向後就會進行後續推動作業。

據了解，交通部較傾向設置慢車道的方案，讓汽機車分開行駛。公路總局說，相關計畫配套措施，公總第四區養護工程已在收集資料同步執行中，相關方案是否涉及還差變更，也正洽詢環保署。政策方向出爐後，還會找地方政府、機車路權團體共同討論，委外進行試辦計畫成效研究、檢核。

王國材今天說，目前尚未看到方案，不過，站在安全的角度來看，他支持機車能通行蘇花改。

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