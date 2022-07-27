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    澳洲2位前防長訪國防院 關切台灣不對稱戰略

    澳洲2位前國防部長安凱文（Kevin Andrews）與潘恩（Christopher Pyne）來台訪問，並且與國防院執行長林成蔚、國安所長沈明室、副研究員李哲全交流。（國防院提供）

    澳洲2位前國防部長安凱文（Kevin Andrews）與潘恩（Christopher Pyne）來台訪問，並且與國防院執行長林成蔚、國安所長沈明室、副研究員李哲全交流。（國防院提供）

    2022/07/27 19:31

    〔記者吳書緯／台北報導〕國防安全研究院表示，2位澳洲前國防部長潘恩（Christopher Pyne）與安德魯斯（Kevin Andrews）近日來台訪問，並與國防院執行長林成蔚、國安所長沈明室、副研究員李哲全進行交流；2位澳洲前防長關切中國領導人習近平進入第三任期後，未來2、3年中國可能的變化，也詢問台灣的不對稱戰略，以及美國的戰略模糊、戰略清晰議題。

    國防院指出，不對稱戰略的目的，在於強化台灣的自我防衛能力，使解放軍認為台灣難以入侵，因而放棄武力犯台。但不可諱言，台灣也必須顧及國防安全各個面向，包括中國的灰色地帶威脅。

    國防院認為，戰略模糊或戰略清晰所涉及的，則是戰略問題，「行動比言詞更有說服力」，透過各國的集體合作努力，才能建構對北京更有效的嚇阻。

    2位澳洲前防長表示，美、日、澳、韓各國均高度關切台海和平穩定，各國應共同致力捍衛台海安全，並樂見台灣與區域國家強化相關合作。

    國防院學者指出，近期中國新冠疫情肆虐、經濟成長放緩，並出現地方金融擠兌等問題，但應不致影響習近平進入第三個任期。未來習近平仍將持續推動各項議程，北京對於內部問題的關注，可能更高於外部因素，並持續對各國的強勢作為與經濟脅迫。

    國防院學者表示，但也不排除中國內部矛盾升高時，可能訴諸對外衝突，以凝聚團結一致對外的可能性，因此各國應該有更好的嚇阻戰略，因應中國的軍事威脅與灰色地帶挑戰。

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