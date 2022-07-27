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    NCC︰強力取締販賣不法電信管制射頻器材 最重罰20萬

    國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，將強力取締販賣不法電信管制射頻器材行為。 （資料照）

    國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，將強力取締販賣不法電信管制射頻器材行為。 （資料照）

    2022/07/27 20:16

    〔記者楊綿傑／台北報導〕有鑑於國內網路販賣未經審驗合格之電信管制射頻器材案件日增，為維護國內電波秩序，避免干擾合法通訊，並保障消費者權益，國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，將強力取締販賣不法電信管制射頻器材行為，其中針對網路上違法販賣射頻輸出功率較大、自中國輸入未經NCC審驗認證之電信管制射頻器材及違法行為嚴重之賣家列為掃蕩重點，最重將處20萬元罰鍰。

    NCC表示，由於網際網路及宅經濟的興起，網路商店及線上購物日益盛行，近年網路上大量出現販賣未經審驗合格之電信管制射頻器材之情形，已違反電信管理法第66條第1項電信管制射頻器材應符合技術規範，經審驗合格，始得販賣之規定。

    NCC強調，已向各網路平臺業者及賣家宣導前述規定，NCC將協同刑事警察局電信偵查大隊展開取締，並依電信管理法第81條第1項規定，審酌違法販賣者應受責難程度、所生影響及違法利得等情節，最重將處20萬元罰鍰，以落實法遵。

    NCC提醒，依電信管理法第90條規定，主管機關為監理事項之調查，得通知當事人及關係人提出帳冊、文件及其他必要之（賣家）資料或證物，平臺業者無正當理由不得規避、妨礙或拒絕，故網路上匿名販賣不法電信管制射頻器材之賣家，切勿心存僥倖，以身試法。

    NCC也呼籲民眾，於網路上購買電信管制射頻器材前，應確認該商品或網頁上有正確標示NCC審驗合格標籤資訊，以避免自身權益受損。此外，NCC亦提供「型式認證資料查詢」網頁供民眾查詢確認商品或網頁上標示之審驗合格標籤是否真實。

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