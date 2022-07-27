立委收賄案反告書記官偽造文書，蘇震清吞敗。（資料照，本報合成。）

2022/07/27 19:21

〔記者張文川／台北報導〕立法委員蘇震清涉向太平洋流通公司前負責人李恆隆收賄，6日被台北地院判刑10年、褫奪公權5年，沒收不法所得1580萬元。審理期間，蘇震清認為台北地檢署偵訊李恆隆的錄音檔充斥雜音、不連續，譯文與錄音內容不符，提出刑事自訴，控告檢察官、書記官涉筆錄製作不實，台北地院先前判自訴不受理，蘇震清上訴，高院將對趙姓書記官的部分撤銷，發回更審；北院更一審合議庭審理後，今天判趙姓書記官無罪。可上訴。

蘇震清自訴主張，立委收賄案承辦檢察官、書記官於2020年8月10日偵訊李恆隆，李恆隆自白的錄音證據充斥雜音，完全無法聽清楚，同月24日提訊李恆隆時，實際錄音內容也與檢方製作的譯文未完全相符，也非連續錄音，疑似變造刑事證據，蘇震清認為自白內容造假，控告檢察官、書記官涉公務員登載不實、湮滅刑事證據2罪。

北院一審認為，蘇震清指控的犯罪事實，罪名應包括濫權追訴罪，此屬國家法益範圍，並非個人法益，蘇震清並非「直接被害人」，依法不能提出自訴，判自訴不受理。

蘇震清上訴，高院駁回對檢察官自訴的上訴，而趙姓書記官不會是濫權追訴罪的犯罪主體，蘇震清也未指控書記官濫權追訴，因此依法可對書記官提起自訴，將趙姓書記官的部分撤銷發回北院更審。

北院更一審審理後，今天判決趙姓書記官沒有犯罪行為與犯意無罪。

立委收賄案審理期間，蘇震清（資料照）控告檢察官、書記官涉筆錄製作不實，發回更審；北院更一審合議庭審理後，今天判趙姓書記官無罪。（資料照）

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