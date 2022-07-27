北市議員批蔡宗雄搞爛文化局後花公帑念書 還狂發獎金給秘書

蔡宗雄表示，早在四年前就有打算，如今學校通知再不去念就要重新跑流程，先前有和台北市長柯文哲及副市長蔡炳坤報告，兩人都很支持。（資料照）

2022/07/27 19:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局代理局長蔡宗雄年初才為自己鋪路調任參事兼代理局長，未來不必隨柯文哲總辭，還能繼續留任，如今又要留職停薪花公帑進修，惹得文化局內部不滿，台北市議員簡舒培還收到爆料，蔡宗雄帶來不少人馬在文化局升官，甚至不斷以特支費發給洪姓貼身秘書獎金，還一直幫他報加班，文化局裡面的人看不下去，向她檢舉，質疑蔡宗雄亂用特支費。

蔡宗雄回應，秘書先前墊支一些局費費用，像是局內歡送同仁的餐敘等，所以用特支費補給他，至於購置房產也給特支費的部分，只要是同仁結婚、購房他都會給獎勵；針對出國念書的部分，早在4年前就有打算，如今學校通知再不去念就要重新跑流程，先前有和台北市長柯文哲及副市長蔡炳坤報告，2人都很支持。

蔡宗雄上個月才動用人事權，才過一年時間再度大幅調動局內主管職，被調整的公務員完全沒被徵詢，而是「被告知」要調離職務，甚至有科長被調到二級單位，只能被迫接受，引發內部不滿，如今蔡宗雄把局內搞得一團亂後，竟「拍拍屁股」走人，讓局內同仁大為傻眼。

蔡宗雄上任後，局內人事屢生爭議，先是一上任即不按行政人事規章互調觀傳局和文化局副局長；又發生為安插商業處愛將蔡姓專委，不惜將原文化局李姓專委降調研究員。

蔡宗雄8月初出國進修，據了解是要讀新加坡國立大學李光耀學院，花的還是公帑。文化局內部員工分析，蔡宗雄應是打算趁選舉時期出國念書，這時出去都不得罪任何市長參選人，念完書後還可再回到市府任參事，繼續當高官，完全想好自己的後路，先前便積極主動向柯文哲轉任參事，未來不必隨柯總辭，可持續留任。

議員許家蓓批評，現在正逢議會的預算會期，且音圖、北藝及北美館業務都還在進行，結果蔡宗雄局長先是大規模調動文化局人事，現在竟然還要留職停薪用公費去留學，根本不尊重文化局同仁也不尊重議會，這種半路落跑的行為根本對不起市民及辛苦的文化局同仁。

另外，台北市議員簡舒培也收到爆料，蔡宗雄帶來不少人馬在文化局升官，其中有位洪姓貼身男秘書原在新北市三峽區公所，一進來就以非正式聘用人員跟著出國花公帑考察，短時間內又把他「喬」成機要科員，甚至每個月加班費都是局裡前幾名，每天和局長搭公務車上下班，晚上和局長出席飯局就報加班，令人質疑究竟是跟著局長私人行程還是公務行程？

簡舒培表示，更離譜的是蔡宗雄整年來有好幾次利用公帑，發給洪姓秘書獎金，包含給洪買房以特支費給破萬的獎金費，以及以工作表現佳，給2000至9600元不等的獎金，文化局裡面的人都看不下去，才向她檢舉。

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