蘇宏達不用迴避林智堅案 台大召開學倫審定會後發聲明了

台大說，林智堅論文案學倫審定會今天召開，討論迴避案，無具體事實認定蘇宏達迴避與偏頗之虞。

2022/07/27 18:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅遭控台灣大學碩士論文涉嫌抄襲，台大啟動學倫程序，但民進黨團一度質疑學倫審定會召集人、台大社科院長蘇宏達具國民黨色彩，要求迴避。台大今天（27日）聲明，審定會今天召開，討論迴避案，無具體事實認定迴避與偏頗之虞；意即林智堅案仍由蘇宏達擔任學倫召集人。

台大說，有關碩士畢業生涉及論文抄襲事件，審定委員會今天召開會議，會議一開始即針對被檢舉人林智堅先生所委任3位律師提出的召集人（蘇宏達院長）迴避申請案進行討論，並選出一位委員代理會議主席。

台大指出，林智堅與委任律師均未出席審定會，代理主席說明申請主張與事證後，要求蘇宏達說明並離席，再經所有委員逐一發言、充分討論後，無記名投票表決方式一致決定，申請迴避案駁回，主要理由是林智堅等人所提事證，並無具體事實足以認定蘇宏達執行職務有偏頗之虞。

另外，有關指控台大疑似外洩會議資訊，台大重申皆非事實，強調堅守行政中立，謹守分際，依相關辦法進行調查，絕無資訊洩漏相關情事。若有相關事證請透過司法途徑檢舉。

台大強調，審定會是獨立進行，過程保密，不再就今日會議做任何說明及回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法