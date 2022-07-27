為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    蘇宏達不用迴避林智堅案 台大召開學倫審定會後發聲明了

    台大說，林智堅論文案學倫審定會今天召開，討論迴避案，無具體事實認定蘇宏達迴避與偏頗之虞。

    台大說，林智堅論文案學倫審定會今天召開，討論迴避案，無具體事實認定蘇宏達迴避與偏頗之虞。

    2022/07/27 18:40

    〔記者吳柏軒／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅遭控台灣大學碩士論文涉嫌抄襲，台大啟動學倫程序，但民進黨團一度質疑學倫審定會召集人、台大社科院長蘇宏達具國民黨色彩，要求迴避。台大今天（27日）聲明，審定會今天召開，討論迴避案，無具體事實認定迴避與偏頗之虞；意即林智堅案仍由蘇宏達擔任學倫召集人。

    台大說，有關碩士畢業生涉及論文抄襲事件，審定委員會今天召開會議，會議一開始即針對被檢舉人林智堅先生所委任3位律師提出的召集人（蘇宏達院長）迴避申請案進行討論，並選出一位委員代理會議主席。

    台大指出，林智堅與委任律師均未出席審定會，代理主席說明申請主張與事證後，要求蘇宏達說明並離席，再經所有委員逐一發言、充分討論後，無記名投票表決方式一致決定，申請迴避案駁回，主要理由是林智堅等人所提事證，並無具體事實足以認定蘇宏達執行職務有偏頗之虞。

    另外，有關指控台大疑似外洩會議資訊，台大重申皆非事實，強調堅守行政中立，謹守分際，依相關辦法進行調查，絕無資訊洩漏相關情事。若有相關事證請透過司法途徑檢舉。

    台大強調，審定會是獨立進行，過程保密，不再就今日會議做任何說明及回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    余正煌駁抄襲 王鴻薇讚：一棒打死林智堅
    2022/07/27 17:59

    余正煌駁抄襲 王鴻薇讚：一棒打死林智堅
    不讓林智堅論文案歪樓 林錫耀：只要穩住 風波很快過去
    2022/07/27 16:33

    不讓林智堅論文案歪樓 林錫耀：只要穩住 風波很快過去

    科技走廊帶動就業人口 絕版2字頭好宅在這區
    蘇宏達「醜聞說」 柯建銘批：未審先判、配合藍營演出
    2022/07/26 13:19

    蘇宏達「醜聞說」 柯建銘批：未審先判、配合藍營演出
    發內部信稱林智堅論文案為「醜聞」 黃帝穎：蘇宏達應依法迴避
    2022/07/26 09:13

    發內部信稱林智堅論文案為「醜聞」 黃帝穎：蘇宏達應依法迴避

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    民進黨要蘇宏達自請迴避 國民黨：政治施壓干預大學自治
    2022/07/25 15:10

    民進黨要蘇宏達自請迴避 國民黨：政治施壓干預大學自治
    蘇宏達指論文案是醜聞 林智堅：遺憾難接受、未審先判
    2022/07/25 13:30

    蘇宏達指論文案是醜聞 林智堅：遺憾難接受、未審先判
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播