台鐵公司化子法協商破局，工會：8/2開會走罷工程序，續推國假不加班。（資料照，本報合成。）

2022/07/27 18:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣鐵路工會與台鐵局今日進行台鐵公司化第5次子法協商會議，不過雙方僅談了約1小時就不歡而散，主因還是在於未來台鐵公司的資本額談不攏。台鐵工會秘書吳長智表示，除非台鐵局願意更改未來公司的實收資本額，否則接下來就都不用再談，工會預計於8月2日舉辦理事會，決議送勞資調解並持續增加中秋、國慶、縣市長投票日不加班活動。

吳長智表示，台鐵實收資本額悠關提撥職工福利金多寡，若是以800億來計算，未來每個員工1年只有1900元福利金，要怎麼生存下去；另外，今日協商會議資方僅以三節獎金試算職工福利金提撥，對於員工福利精進方案都無法保證能夠繼續維持，更不用說要精進員工福利。

台鐵工會今又再度提出中華郵政公司、台灣港務公司、桃園機場公司等公司化單位福利金數據，吳長智說，這些公司與台鐵職工福利比較，都差距萬元以上，希望能在公司化後拉近差距，讓台鐵員工對公司化有信心，不過仍未獲資方善意回應。會中資方更想先跳過資本額談其他項目，工會代表完全不同意，認為資本額、資產是牽動後續所有項目，沒有確定好這家公司要用多少錢下去經營，後面內容要怎麼談，因此，今日會議雙方只談了約1小時，台鐵工會代表就離席抗議。

吳長智說，子法協商會議已經召開5次，但都無進展、持續空轉，因此，工會決議若資方對於台鐵公司資本額設定不願改變，後續就不用再談了，預計8月2日召開理事會，決議走向罷工法定程序，目標在縣市長選舉前完成罷工程序；對於先前已有70%員工簽屬國定假日不加班聯署書的部分，也將持續號召員工連署，接下來中秋節、國慶日預計都會不加班來爭取權益。

台鐵局表示，今日協商會議開始時，先向工會表達希望能先對公司章程及相關子法進行協商，不過工會堅持先針對職福金及實收資本額進行討論，先不研討子法；隨後雙方協商職福金提撥金額及實收資本額，經過1小時15分鐘討論，未能達成共識。

針對工會關心職福金提撥議題，台鐵局表示，工會先前於第4次協商會議中說明曾參考郵政公司、港務公司及機場公司相關資料，反推台鐵公司化前應提撥職福金額為60億元的估算資料，但因所提金額較其他國營公司成立初期提撥職福金額高出甚多，且未將下腳料收入（即廢料標售收入）及會員每月薪資扣款金額納入收入計算；另外，年度營收係依目前營業收入資料推估，未以公司化財務試算收入為計算基準，此外適用對象及人數應再合理計算，所以台鐵局請工會再研議釐清。

另外，台鐵局於會中也提出相關試算參考資料向工會說明，規劃實收資本額設定為800億元，以其1%提撥職工福利金為8億，但工會認為員工福利應大幅提升，表示未能接受台鐵局所提8億元規劃數額。

台鐵局表示，依據法制作業規定，相關公司化子法實施須報請交通部或行政院核定，這次會議台鐵局與工會尚未有具體進展，但持續完成台鐵轉型改革，達成永續經營及保障員工權益，是台鐵局與工會共同目標，未來將本於互信原則，持續積極與工會加強溝通協商，包括職福金、關鍵性職務的加給等議題，希望能獲得共識。

台鐵公司化子法協商破局，台鐵工會表示，8月2日將召開理事會走罷工程序，並續推國假不加班。（資料照）

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