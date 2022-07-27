婦報警記錯一個字母害她無端纏訟 女車主聲請國賠敗訴

高等法院民事庭大樓。（記者楊國文攝）

2022/07/27 18:54

〔記者楊國文／台北報導〕賣彩券的朱姓8旬婦人15年前被機車撞傷，騎士肇事後逃逸，朱婦報警時卻錯報車牌，將車號英文字母「DMX」報成「DNX」，害婦人張月英遭錯判，無端纏訟多年，所幸最後改判無罪確定，已獲得刑事補償46萬餘元。張婦另主張因背負罪名，罹患憂鬱症，其健康與名譽權遭受損害，向北市警局中正二分局求償，聲請國賠60萬元，高等法院維持一審判決，今判張婦敗訴確定。

本案源於2007年9月26日傍晚6時許，朱婦在北市汀州路三段巷口遭輕型機車撞倒在地，左肩與下背部挫傷，她報案時誤將「M」說成「N」，將車號英文字母「DMX」報成「DNX」。警方循線找上車主張月英，將案發時正在永和黃昏市場賣襪子的張月英移送法辦。台北地檢署依過失傷害、肇事逃逸罪起訴她。

張月英在一、二審皆被依傷害罪判拘役50天、肇逃罪判刑6月，共可易科罰金23萬3000元定讞。

不過，高院再審認為，朱婦與目擊者所記的車號有出入，且張婦是紅色機車，與目擊者所稱白車或黃車不符，加上張婦也有不在場證明，另外，警方勤務指揮中心的原始報案紀錄就是記載車號是「M」，故改判張女無罪。

張月英無罪定讞後，聲請刑事補償金，獲補償46萬多元，但她前案訴請國賠227萬餘元部分，遭駁回確定。

張月英另主張因錯判背負罪名，罹患憂鬱症，其健康與名譽權遭受損害，向北市警局中正二分局求償國賠60萬元。

台北地院審理時，中正二分局訴訟代理人認為，2名被張月英指控的員警已獲不起訴確定，代表分局長與分隊長並無指揮監督過失，另張婦也未舉證健康與名譽權何處受損。北院審結，判張月英敗訴。

全案上訴後，高院審理認為，本件國賠事件中，包括起訴對象、請求權基礎及有關原因事實的主張，均與國賠再審事件相同，張月英請求國賠60萬元，並無理由，判她敗訴確定。

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