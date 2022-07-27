余正煌駁抄襲 王鴻薇讚：一棒打死林智堅

日前向台大檢舉余正煌抄襲林智堅的國民黨台北市議員王鴻薇表示，余正煌的聲明等同戳破林智堅的謊言，「一棒打死林智堅」。（資料照）

2022/07/27 17:59

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅的台灣大學國家發展研究所碩士論文，被爆與調查局幹員余正煌的論文內容高度雷同，引發抄襲爭議，余正煌今發聲明強調絕無抄襲；對此，日前向台大檢舉余正煌抄襲林智堅論文的國民黨台北市議員王鴻薇表示，肯定余正煌的勇氣，且此聲明等同戳破林的謊言，「一棒打死林智堅」。

率先指控林智堅論文抄襲的王鴻薇指出，余正煌發出聲明明確指出自己未抄襲，也聘請律師捍衛自身權利，除肯定余正煌的勇氣外，也支持台大做出公正判決；她認為，此份聲明等同打臉林智堅、陳明通，及民進黨多日政治籌劃、明示暗示余正煌抄襲的陰謀，但余正煌的尊嚴非政治操作籌碼。

王鴻薇批，陳明通作為上司及論文指導老師，卻在媒體上及學術界為林智堅辯解，讓余正煌承受霸凌，言行不配為人師表，如今全案將進入審查，余正煌的勇敢、陳明通的可惡、林智堅的荒唐，永遠都會是台大人以及台灣高等學術圈，要一起面對的傷疤。

王鴻薇受訪時再稱，過去余正煌都未出面，令人擔心整件事會被林智堅陣營扭曲，尤其日前林智堅與陳明通均聲稱論文為林智堅原創，此說法根本是倒果為因，且恐進一步主導話語權，如今余正煌發出聲明回擊，等同戳破民進黨的謊言，「一棒打死林智堅」。

王鴻薇認為，陳明通作為余正煌上司與指導教授，卻持續為林智堅辯解、開脫，不曾幫余正煌，作法實在可惡，迫使余正煌最後不得不發聲明，並請律師保障法律權益。

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