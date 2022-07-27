涉花特別費買紅酒 檢調搜索約談台北市勞動局長陳信瑜

台北市勞動局長陳信瑜被檢舉涉嫌不實使用及核銷特別費，用來買紅酒，調查局台北市調查處今天兵分2路搜索陳信瑜的住處，依涉犯貪污治罪條例約談。（資料照）

2022/07/27 17:36

首次上稿：17:14

更新時間：17:36

〔記者錢利忠、蔡思培、鄭名翔／台北報導〕台北市勞動局長陳信瑜被檢舉涉嫌不實使用及核銷特別費，用來買紅酒，調查局台北市調查處今天兵分2路搜索陳信瑜的住處，依涉犯貪污治罪條例約談陳1人，稍晚將移送台北地檢署複訊。

記者稍早多次致電陳信瑜，陳手機已關機無人接聽；台北市勞動局表示，不清楚詳細狀況，因此無法代替陳信瑜回應。

市府發言人陳智菡表示，目前得知檢調是針對陳局長特別費案做調查，本府尊重司法，亦盼司法早日釐清真相。

爭議連連的陳信瑜，曾被踢爆行政不中立、上班時間輔選，洩漏勞動檢查資料給民眾黨立委，她先前在議會專案報告時，承認自己有兩筆特別費超額，違反「公職人員利益衝突迴避法」，她會繳罰鍰。陳信瑜向丈夫創立的異象國際公司買禮品，超出關係人交易上限達1萬4000餘元。

台北市政風處曾表示，特別費使用如果跟關係人交易，涉違反「公職人員利益衝突迴避法」，如交易涉嫌虛偽不實，依「刑法」詐欺罪處理。

陳信瑜曾聲明指出，特別費只要單筆1萬元以內，可向任何人購買商品，且每年有10萬元額度。因議員向勞動局索資時，她再次檢視發現有兩筆金額，1筆為1萬5750元、一筆為1萬8900元，共超出1萬4650元。

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