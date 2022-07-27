新國科會揭牌 蔡英文賦予三大任務︰持續創新讓台灣更繁榮茁壯

總統蔡英文（中）、前副總統陳建仁（右2）、行政院長蘇貞昌（左2）27日出席國家科學及技術委員會揭牌暨主任委員布達典禮，與第一任主委吳政忠（左1）共同合影、揭牌。（記者廖振輝攝）

2022/07/27 17:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕國家科學及技術委員會今舉行揭牌及主任委員布達儀式，總統蔡英文也出席見證，總統致詞時指出，新國科會有3個重要任務，包括加速投入前瞻領域研究、持續匯集各界創新技術能量、以及培育更多年輕人才投入研究創新，也期許未來能把握全球重大議題及研發趨勢，繼續創新，讓台灣有更堅強的實力因應各項挑戰。

今日揭牌及布達儀式包括前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、政委兼發言人羅秉成、政委兼國發會主委龔明鑫、政委林萬億、張景森、鄧振中、唐鳳、行政院秘書長李孟諺、經濟部長王美花、人事行政總處人事長蘇俊榮、衛福部次長王必勝等都出席。

蔡英文提到，新國科會不僅是政府組織改造的重要里程碑；未來，新國科會將主導國家的科技發展策略，為台灣的產業轉型及科技發展，帶來重要的動力。

蔡英文指出，現在全球進入後疫情時代，正面臨供應鏈快速重組，加速邁向淨零轉型的趨勢。台灣要在這一波的變動中，持續保持發展優勢，擴大全球布局，就一定要善用科技力來提升國家的競爭力。

蔡英文說，新國科會將扮演領頭羊的角色，擘劃科技發展願景，並且協調分配科技預算，而她也要給新任的吳政忠主委3個重要任務。第一，加速投入前瞻領域的研究，包括半導體技術、能源轉型、量子科技、太空、資安以及數位發展等。我們要在既有的良好基礎上面，持續鞏固台灣在國際科學研究的關鍵地位。

第二，持續匯集各界的創新技術能量，並且將新興的科技，導入到產業界及社會各領域，讓科技力為台灣創造更多的進步和改變。第三，進一步培育更多年輕人才，包括女性人才投入研究創新。台灣要發展進步，就需要培養出一代又一代的人才來接棒，一定要持續向下扎根。

蔡英文強調，新國科會的成立，是一個起點。接下來，我們要一起努力，把握全球重大議題及研發趨勢，繼續創新，讓台灣有更堅強的實力因應各項挑戰，也在挑戰中更加繁榮茁壯，「讓我們一起加油」。

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