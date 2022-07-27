坤輿黑衣人施暴釀8傷 苗栗縣警局認了疏失

時代力量立委陳椒華（左2）、苗栗縣議員宋國鼎（左3）與反坤輿自救會會長陳清鑫（左1）等人今（27）日召開記者會，追查7月21日坤輿黑衣人暴力事件原因，呼籲警方給龍昇村民一個交代。（立委陳椒華國會辦公室提供）

2022/07/27 17:04

〔記者楊丞彧／台北報導〕苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿事業廢棄物掩埋場爭議20年，7月21日坤輿公司為進行最大量試運轉，與反坤輿自救會爆發激烈衝突，派出大量黑衣人暴打鄉親、立委、民代，釀8傷。對此，苗栗縣警察局坦承，當天深夜雖針對外圍人士都盤查身分與阻絕，然而事前未掌握到坤輿內預先安置保全相關人員，這點確實有疏失。苗栗縣議員宋國鼎說，當天黑衣人放話「要給鄉親好看」，民眾更感嘆苗栗簡直是「黑道治國」，苗栗縣警局之後仍應以保障村民安全為重。

時代力量立委陳椒華今（27）日與苗栗縣長參選人宋國鼎、苗栗縣議員參選人葉忠倫、反坤輿自救會會長陳清鑫、造橋鄉龍昇村長陳吳滿玉、政大地政系教授徐世榮以及當天遭攻擊受傷之受害者召開記者會，釐清當日流血暴力衝突成因與責任歸屬，要求中央與地方政府給惶惶不得終日的村民一個清楚的交代。

721坤輿黑衣人暴力事件傷者羅先生包紮著右腿出席，他說，當天爆發流血衝突真的是出乎預料之外，一個掩埋場要聘請如此多的黑衣人，裡面是有埋金礦嗎？事到如今，他只希望苗栗縣長徐耀昌讓村民平平安安過生活。而父母雙雙送醫的村民陳先生說，他的母親雖已出院，但仍胸痛不便下床，據稱是遭警方盾牌重壓胸口所致，希望警方能給個合理解釋，為什麼當天盾牌向著民眾？

自救會長陳清鑫痛批，苗栗簡直是「黑道治國」，因為主責的苗栗縣政府一直護航，坤輿才敢壯膽無視立委與縣議員監督，不甩監察院報告與環保署要求。在地村長陳吳滿玉感嘆，當地村民用生命捍衛土地，埋鍋造飯也1年8個月了。當天保一、保四都在場，為什麼還讓村民被打成這樣？實在沒有天理。

當天目擊的葉忠倫提到，村民原本看到200多名警力，因而感到比較放心；但暴力衝突之後，發現警方雖稱有掌握情資卻無法控制現場狀況，造成7民眾、1警員受傷。當天預期可能有衝突發生，卻沒有安排醫護人員戒備，也值得檢討。今年在NGO年度大會獲頒「環保終身成就獎」的洪箱直指，當天連民眾都知道可能會有黑衣人到場，為何在重重警力下依舊爆發流血暴力衝突，警方應給交代。

宋國鼎質疑，相關人士在地方臉書社群貼文，寫著當天的行動，還提到特定幫派名稱，事後也在臉書上分享，讓在地村民非常擔心，是否與在地黑幫有關。對於黑衣人公然挑戰公權力的行為，警方應採取更強硬作為。他也質疑，當天黑衣人對村民嗆聲「要給你們好看」，苗栗警方是否對此有所掌握？根據苗栗縣警局說法，此案就是有黑幫涉入，而就在今天內政部長徐國勇召開全國掃黑記者會，他呼籲警方仍應加強這部分工作，而不是721之後好像事情就結束了。

針對政大教授徐世榮質疑721當晚為何沒查驗身分證，以及與會人士之質疑，苗栗縣警察局刑警大隊回應，針對外圍遊覽車與重車等人士，處理方式與以往相同，過程都有掌握，也進行盤查身分列冊，帶頭的後來也拘捕到案。但對於在坤輿裡面事先預先安置的保全相關人員，因當時情資未掌握到，在事發突然情況下應變不及，無法立即進行盤查。針對盾牌對著鄉親之質疑，縣刑大回應，是為阻絕雙方人馬。

苗栗縣警察局竹南分局偵查隊坦言，事發前他們認為公司裡面沒有人，因此沒有進入去查。雖然外圍的黑衣人都有一一盤查，但從後山進來的確實沒掌握到，這部分是疏失。而在衝突當下，警方以保護鄉親為重，不可能當下馬上進行盤查。但在衝突爆發後，他們也立刻帶隊進去盤查，也才因此有這些人員的名冊。苗栗縣警察局副局長詹中則強調，當天警方不眠不休，希望大家不要汙衊警察的辛勞。被問到是否進行懲處，苗栗縣警局則回應會再研議。

陳椒華說，對於警方稱不知黑衣人從後山進入的說法，她與民眾仍無法接受。她強烈要求苗栗縣政府除了不應再提上訴外，更要撤銷興辦事業計畫；對於警政署、苗栗縣政府警察局、苗栗縣政府環保局之失當作法，她表示遺憾。而721坤輿黑衣人造成暴力流血衝突事件，陳椒華也再次點名內政部長徐國勇別再不作聲，應該出面說清楚、講明白。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法