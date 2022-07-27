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    漢光演習空降訓練2傘兵傘具接近 航特部：處置得宜人安物安

    特戰官兵空降展現國軍訓練，與新聞事件無關。（記者陳彥廷攝）

    特戰官兵空降展現國軍訓練，與新聞事件無關。（記者陳彥廷攝）

    2022/07/27 16:52

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日進行「漢光38號」實兵演習第3天課目，其中，陸軍航特部於屏東潮州傘訓場進行空降突擊作戰訓練，共計76名傘兵順利完成操演。不過，有民眾發現2名官兵的傘具接近，其中1人的副傘在落地前亦露於傘包之外，航特部今日解釋，雙方過程處置得宜，人員順利著陸，人安物安，圓滿完成任務。

    陸軍航特部今日派16名「神龍小組」進行6000呎高空滲透跳傘，隨後有60名特戰官兵依序跳傘降落，使得潮州空降場上空充滿「傘海」，官兵順利落地後，於一分鐘內完成收傘工作，並以戰術陣形前往任務演訓地點，展現精實戰力，不少民眾亦於清晨一大早「卡位」，見證壯觀場景。

    不過，有民眾錄影時發現，航特部2名傘兵在落地前傘具接近，其中1人的副傘在落地前亦露於傘包之外。航特部今日澄清，所屬特戰部隊依演習進程，執行聯合空降作戰演練，期間2員官兵由左右機門跳出後，因傘具接近，雙方隨即採取應變措施，過程處置得宜，人員順利著陸，人安物安，圓滿完成任務。

    官員表示，人員在接近時依程序操傘，副傘露出可能因操作傘繩時觸碰所致，事後檢視畫面，2員亦無傘繩纏繞等情形，全程依照程序完成降落。

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