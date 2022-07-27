大甲媽、唐氏基金會公益團體個資外洩 詐團詐捐款人3400萬元

警方逮捕羅姓主嫌。（記者鄭景議翻攝）

2022/07/27 17:00

〔記者鄭景議／台北報導〕包括大甲媽、唐氏基金會等公益團體，捐款人資料外洩，詐騙集團利用這些資料，透過蝦皮假帳號以「預設扣款設定錯誤」方式詐騙，警方統計，總財損金額達到新台幣3409萬5566元，刑事局警方今年5月破獲該集團，逮捕37歲的羅姓主嫌等50人，依詐欺罪嫌法辦。

警方調查，從去年7月起，大甲媽、唐氏基金會等公益團體名義遭假冒，多名捐款人遭詐騙，刑事局偵查第一大隊成立專案小組，去年9月起陸續逮捕車手、車手頭、幹部等48人到案，再透過蝦皮假帳號溯源，發現假帳號都是波希數位公司創立，警方今年5月破獲位於新莊的數位公司據點，逮捕羅姓負責人及張姓員工。

據了解，羅嫌利用俗稱「貓池」的（Modem POOL）的大量發話設備，操控多個蝦皮假帳號，再使用蝦皮假帳號以假交易方式產生虛擬銀行帳號後，利用假冒公益團體募捐方式讓民眾匯款到蝦皮錢包。

羅嫌收到蝦皮錢包貨幣後，透過場外交易購買泰達幣洗錢，再把交易帳戶交給境外收款團夥處分，藉此製造金流斷點規避警方查緝。

警方發現，有捐款人不查，多次上當，竟陸續匯款多次，被騙金額達到500萬元以上，大量善款，全部落入詐騙集團口袋。

警方指出，遭到竊取個資的公益集團，包括大甲媽、唐氏基金會、育成基金會等知名公益團體，共計45個，這些公益集團都透過同一家公司假設網站，是否有牽連仍待釐清。

羅嫌到案後初步否認涉案，表示雖然假帳號是他創立的，但流出後作為何用並不清楚，警方對他的證詞並不採信，詢後依觸犯詐欺、洗錢防制條例等罪嫌移新北地檢署續偵，檢察官複訊後裁定羅男20萬元交保、張姓員工等人5萬元交保候傳。

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