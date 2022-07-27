北市議會不准核銷雙城論壇預算 要求柯文哲自己買單

台北市議會今三讀通過「北市府相關支出不得動支預算及核銷」的提案，要求市長柯文哲為雙城論壇開銷「自行買單」。 （記者鄭名翔攝）

2022/07/27 16:23

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府堅持舉辦雙城論壇，不甩台北市議會但書要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，引發各黨議員不滿，怒斥北市府未先溝通說明就逕行動支預算舉辦論壇，已是嚴重藐視議會，事後說明更是傲慢無視議員，今三讀通過「北市府相關支出不得動支預算及核銷」的提案，要求市長柯文哲為雙城論壇開銷「自行買單」。

北市議會於今年初審議北市府今年度預算時，針對139萬元的雙城論壇預算是否全數刪除，經6度政黨協商後達成共識，做出但書「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，但北市府不甩議會，且在未提前告知、事前保密到家的情況下，仍於7月19日視訊舉行「2022台北上海城市論壇」，令各黨議員大為光火。

北市議會今進行定期大會，現場砲聲隆隆。民進黨議員簡舒培痛批，議會既然已下但書，且北市府也未於期限內提出覆議，代表接受但書內容，無論其主觀認定中共有無軍事擾台，動支此預算前都應先發函議會說明，然北市府於程序上毫不尊重、嚴重藐視議會，「等同打我們一巴掌」。

而北市府針對違反議會但書的說明，新黨議員李慶元痛斥「混帳到極點」，認為北市府將共機、共艦擾台等文字歸咎在於「屬中央權責」，等同是嗆聲議會對於凡涉及中央的各項地方事務不得置喙，字裡行間充滿傲慢，怒極飆罵「當六屆議員沒看過這麼惡質回應」。

國民黨議員游淑慧指出，雖向來支持舉辦雙城論壇，但柯文哲任內與上海市簽訂的合作備忘錄（MOU）內容空洞貧乏，全然不見城市交流的實績，根本是砸錢搭建柯文哲個人的走秀舞台，且因柯卸任在即，對於議會制衡更是「沒在怕」，即便刪除相關預算，受影響也是下屆市長。

社會民主黨議員苗博雅認為，雙城論壇涉及的兩岸政策辯論經過6次政黨協商達成共識，做出跨黨派都接受的但書文字，當時在場的副市長黃珊珊也同意，如今北市府仍自作主張動支預算，且雙城論壇結束後柯文哲也坦言兩岸氛圍不佳、共機確有擾台等，主觀上明知不符但書條件，仍執意舉辦，根本把議會當小孩戲耍，呼籲議長陳錦祥應將此事送交監察院調查。

民進黨議員梁文傑主張，應立即三讀通過議員江志銘等人提案「市政府在2022年舉辦之雙城論壇，已違反議會於通過該項預算時所做之決議，相關支出不得動支預算及核銷」，獲得在場全體議員支持，要求柯文哲為雙城論壇開銷「自行買單」，後經陳錦祥裁示通過。

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