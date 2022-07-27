菲律賓強震僑民平安 外交部致電馬尼拉辦事處慰問

菲律賓呂宋島7.1強震造成當地許多建築物出現倒塌、歪斜狀況，恐有進一步傷亡傳出。（歐新社）

2022/07/27 15:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕菲律賓呂宋島今（27）上午8時43分發生規模7.1強震，連距離震央330公里外的首都馬尼拉都感受到強烈搖晃，已知至少1人死亡。外交部今表示，僑民均安，已立即致電馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）副代表賀喜德，表達慰問以及若有需求願提供協助。

菲律賓呂宋島北部Abra省27日上午8時許發生芮氏規模7.1強烈地震，呂宋島各省陸續傳出建築物損毀、人員傷亡的災情。菲國火山及地震研究所預報未來數日均將可能出現餘震，已經通知當地民眾提高警覺並注意自身安全。

外交部今天說明，外交部長吳釗燮得知菲國發生震災後，立即指示亞太司長周民淦致電MECO副代表賀喜德（Teodoro Luis B. Javelosa, Jr.），代表我國政府與人民表達對菲律賓災情的由衷慰問，以及台灣消防署特搜隊已完成整備，如果菲國有需求，我國樂願提供相關協助。賀喜德感謝我國政府與人民的慰問與關懷，菲方若有必要將再提請我方協助。

此外，我駐菲律賓代表徐佩勇也代表我國政府，同步向新任的MECO主席兼駐台代表貝約（Silvestre Bello III）致意及慰問，並表達我國提供救援協助的意願。

外交部並說，據駐處掌握消息，目前當地台商及僑民均平安。外交部與駐菲律賓代表處將密切注意災情發展，並與菲國相關部門保持聯繫，以及時提供必要的協助。國人如果在菲律賓遭遇急難需要協助，請即撥打駐菲律賓代表處緊急聯絡電話：+63-917-819-4597；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

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