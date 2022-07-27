發表女性政策願景 婦女部主任盼翻轉國民黨「老舊陳悶」印象

國民黨婦女部偕同立法院國民黨團召開「女性政策願景發表記者會」。（國民黨婦女部提供）

2022/07/27 16:45

〔記者王千豪／台北報導〕國民黨婦女部今天偕同立法院國民黨團召開「女性政策願景發表記者會」，婦女部主任林麗蟬說，今年3月起，國民黨婦女部開始在全台22個縣市進行女性政策巡迴座談，蒐羅各族群、各年齡層婦女對於女性政策的意見，議題彙整後送交給立法院國民黨團總召曾銘宗，作為新會期最優先的女性政策參考，期盼翻轉大眾對於國民黨「老舊陳悶」的印象。

曾銘宗說，在全台舉辦巡迴座談是相當難得的創舉，他對於致力於女性權益推動的工作者們獻上最誠摯的感謝，期許這些願景日後能夠轉化為有力、理想、有效的政見，並且轉給國民黨各縣市候選人，幫助整個社會往平權共榮的方向前進。

立法院國民黨團副書記長謝衣鳯說，「其實在國民黨裡，女性立委與鄉鎮長的數量越來越多，這也代表女性的工作表現被肯定，女權也有了進步。同時，代表著更有女性自覺的我們，在享有權利的同時，必須承擔更多的責任與義務。」期許更加推動女性工作與參政權，達到性別平等社會的願景。

林麗蟬認為，走入各縣市直接傾聽民眾的意見，是最有效且最貼近大眾的交流與溝通，所有的政策都來自於人民「想讓生活變得更好」這份動力與期待，因此聆聽是最有效的方式，也希望透過本次的巡迴座談，甚至往後的活動，都可以吸引更多年輕一輩參與，吸收更多年輕族群的想法，進一步翻轉大家對於國民黨「老舊陳悶」的印象。

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