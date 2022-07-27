汽燃費繳納期限至8/1 公路總局提醒：仍有718萬輛車未繳

汽燃費繳納期限至8月1日，公路總局指出，仍有718萬輛車未繳納。（資料照）

2022/07/27 15:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年度自用汽車及機車燃料使用費已於7月1日開徵，交通部公路總局表示，截至7月27日止，已有62%車輛完成繳費，尚未繳納車輛約718萬輛，提醒車主繳費期限至8月1日止，請把握最後幾天繳費期限。

公總表示，民眾可持原繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行及元大行動等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。

若不確定是否已繳納汽燃費的車主，公總說，可先透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，避免重複繳納，若尚未繳納，可直接透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行線上繳費，或是可利用超商多媒體設備補單及臨櫃繳納。此外，車主若有繳費證明需求，可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印。

若車主遲未繳納汽燃費，後續將可依照「公路法」第75條規定處置，包含汽車所有人不依規定繳納汽車燃料使用費者，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計達900元以上者，處300元至3000元罰鍰，並停止其辦理車輛異動或換發牌照。

汽燃費繳納期限至8月1日，公路總局指出，仍有718萬輛車未繳納，可盡速利用多元管道繳納。（資料照）

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