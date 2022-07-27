為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    汽燃費繳納期限至8/1 公路總局提醒：仍有718萬輛車未繳

    汽燃費繳納期限至8月1日，公路總局指出，仍有718萬輛車未繳納。（資料照）

    汽燃費繳納期限至8月1日，公路總局指出，仍有718萬輛車未繳納。（資料照）

    2022/07/27 15:35

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年度自用汽車及機車燃料使用費已於7月1日開徵，交通部公路總局表示，截至7月27日止，已有62%車輛完成繳費，尚未繳納車輛約718萬輛，提醒車主繳費期限至8月1日止，請把握最後幾天繳費期限。

    公總表示，民眾可持原繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行及元大行動等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。

    若不確定是否已繳納汽燃費的車主，公總說，可先透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，避免重複繳納，若尚未繳納，可直接透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行線上繳費，或是可利用超商多媒體設備補單及臨櫃繳納。此外，車主若有繳費證明需求，可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印。

    若車主遲未繳納汽燃費，後續將可依照「公路法」第75條規定處置，包含汽車所有人不依規定繳納汽車燃料使用費者，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計達900元以上者，處300元至3000元罰鍰，並停止其辦理車輛異動或換發牌照。

    汽燃費繳納期限至8月1日，公路總局指出，仍有718萬輛車未繳納，可盡速利用多元管道繳納。（資料照）

    汽燃費繳納期限至8月1日，公路總局指出，仍有718萬輛車未繳納，可盡速利用多元管道繳納。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遊覽車業者 減徵第三季汽燃費
    2022/06/03 05:30

    遊覽車業者 減徵第三季汽燃費
    助遊覽車業度難關 交通部擬減徵第3季汽燃費
    2022/06/02 13:20

    助遊覽車業度難關 交通部擬減徵第3季汽燃費

    國揚攜手大陸工程 國揚吉麟序寫傳奇
    電動車日增 未來將徵汽燃費／交部擬比照一般車輛依排氣量徵收 用於道路養護、興建
    2022/05/20 05:30

    電動車日增 未來將徵汽燃費／交部擬比照一般車輛依排氣量徵收 用於道路養護、興建
    汽燃費每年超徵50億 立委批：致地方道路維護經費減少
    2022/05/19 13:01

    汽燃費每年超徵50億 立委批：致地方道路維護經費減少

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播