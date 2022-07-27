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    駁高嘉瑜「換堅說」 鄭運鵬：同黨都不理解 受害誰幫妳？

    民進黨27日舉行中常會，立委鄭運鵬會前受訪時針對桃園選情表示沒有必要陣前換將，這些分析評論也不是區域立委應該做的。 （記者劉信德攝）

    民進黨27日舉行中常會，立委鄭運鵬會前受訪時針對桃園選情表示沒有必要陣前換將，這些分析評論也不是區域立委應該做的。 （記者劉信德攝）

    2022/07/27 14:49

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅被藍營指控碩士論文抄襲，同黨立委高嘉瑜在政論節目說黨內憂心年底北北基桃竹選情「一屍五命」、傳出「換堅」；對此，連日開記者會為林智堅澄清的桃園立委鄭運鵬駁斥，高顯然沒有看過完整資料，如果同黨同志都不能理解，以後自己遇到委屈誰會幫？「有天受害時妳不會希望大家都袖手旁觀」。

    鄭運鵬今在民進黨中常會前受訪表示，區域立委跟中央黨部決策距離蠻遠的，包含自己跟高嘉瑜都是，他尊重高嘉瑜的選舉觀察及黨內前輩的不同意見，但每個人的觀察準確率不太一樣，高嘉瑜講的狀況顯然是沒有看過完整資料。

    鄭運鵬認為，黨內同志跟同學一樣，大家互相幫忙過，可以有基礎信任，相關分析和建議不需要太負面，「我看過林智堅完整的論文，他的確是無妄之災」，身為民意代表，如果不能幫信任的同志說明，那也處理不了一般陳情，林智堅的選舉確實有逆流，「我願意替他說明」。

    外傳民進黨桃園市長恐陣前換將，鄭運鵬回應，沒有必要，就是拿證據幫林智堅說明清楚，不是同黨就無條件一言堂，但他不認為有幾個人看過相關資料，很多人卻先入為主，這比較委屈，「如果同黨同志不能理解，以後換自己遇到委屈誰要幫你？」

    鄭運鵬強調，林智堅是人品端正、龜毛的人，自己願意相信他的人品並幫他說明，希望大家看完證據再判斷，不要因為人家是候選人就說他亂搞，從政對這些事情要謹慎，「我們有天都可能變成受害人，那時候你不會希望大家都袖手旁觀」。

    被追問高嘉瑜的「一屍五命說」，鄭運鵬說，那是某人的評論，他不認為黨內會有這樣的評論，提名不是區域立委工作、那是個人見解，但要先看證據再評論，不是無條件說誰不會錯，但有些政論分析講過頭，講話都要背責任，這些工作不是區域立委該做的。

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