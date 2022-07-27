北市「藝饗券」沒人領 推出3週僅發出2000張

民眾若購買7月2日至10月2日在北藝演出的節目或活動，並透過台北通或悠遊付掃瞄士林藝饗券QRcode，就可兌換面額50元的「藝饗券」。（資料照）

2022/07/27 14:50

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府近來在士林夜市周邊推出振興活動，民眾只要到台北表演藝術中心看表演，就能領取50元「藝饗券」。不過台北市議員王欣儀指出，藝饗券推出3週反應冷，領券、花券的人數都不高，北市準備10萬張藝饗券，目前才發出不到2000張，真正兌換使用的更不到500張。北市文化局表示，現在藝饗券規定1人僅可回饋1次，會思考未來改為每進北藝1次就可領券1次。

根據藝饗券推動方案，民眾若購買7月2日至10月2日在北藝演出的節目或活動，並透過台北通或悠遊付掃瞄士林藝饗券QRcode，就可兌換面額50元的「藝饗券」，北市府共準備10萬張藝饗券、總經費高達500萬元。但王欣儀調閱資料發現，7月2日至7月24日，北藝入場人數有1.6萬人，藝饗券僅發出1951張，佔入場人數12%。王質疑，究竟是宣傳不夠，還是藝饗券對民眾根本沒有吸引力？藝饗券實施已近1個月，但參加攤商平均每攤僅獲得150元。

王欣儀也說，目前已兌換完成的藝饗券只有434張，佔發放數的22%，若以此使用比例推估，即便10萬張藝饗券最後如期發完，實際使用的也可能僅2萬張，讓原本等待藝饗券挹注的士林夜市攤商欲哭無淚。王呼籲市府研議放寬發放對象，並考慮發放金額是否需要適度調高，才能增加領券吸引力。

北市文化局長蔡宗雄表示，現在藝饗券活動才推出3週，會持續到白晝之夜，當天應會吸引很多人，且現在藝饗券規定1人僅可回饋1次，但很多到北藝看戲的觀眾是「重戲迷」，會思考未來發券是否以「天」為單位，只要進北藝1次就可以掃瞄1次Qrcode，鼓勵大家到夜市消費，相信兌換速度能加快。

市場處表示，藝饗券使用期限是10月2日截止日後再加2週，預估很多人收到券後還會到士林消費，但民眾到士林消費可能選擇小吃、餐飲，這次為了讓更多攤商參與，也募集販售鞋子、包包的民生類商家，希望大家都能享受福利。

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