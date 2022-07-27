朱立倫：知日友日應是國民黨態度 黨內不該限於仇日反日情結

國民黨27日舉行中常會，黨主席朱立倫主持會議。（記者羅沛德攝）

2022/07/27 15:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日安排輔仁大學日文系特聘教授何思慎以「中華民國對日關係昔與今」為題進行報告，該黨主席朱立倫強調，知日友日，是國民黨應有的態度，黨內不應該陷於過去仇日反日的情結，這也絕非國民黨的立場。

朱立倫指出，今天上午他與國民黨台北市長參選人蔣萬安接待日本自民黨眾議員鈴木馨祐，再過2天他還要接見幾位來訪的日本前大臣，他向所有中常委強調，鈴木馨祐看到國民黨總理孫中山塑像時，特別強調國民黨與日本的關係，而且國民黨在「同盟會」時期，就是在日本橫濱市，也就是鈴木馨祐的選區，當地國民黨支部已經存在100多年，而且鈴木特別強調歷任自民黨青年局長都是首相的搖籃，與國民黨關係密切。

朱立倫還說，鈴木還向蔣萬安提及已故總統蔣經國，強調日本與國民黨關係密切，他強調，希望大家要了解，知日友日是國民黨應有的態度，不應該陷於過去仇日反日的情結，這絕非國民黨的立場。

朱立倫指出，日本是台灣最重要的鄰居、貿易夥伴，國人喜歡到日本旅遊，來台日本客人也最受歡迎，雖然歷史情結可以記住，但不能做為政黨對抗、政治鬥爭的方式，對於這次前日本首相安倍晉三遇刺，國民黨表達哀悼、譴責暴力，就是表達對日本的友善。

他呼籲許多不明事理的人要搞清楚，從前日本首相岸信介、安倍晉太郎，再到安倍晉三，可以算最愛中華民國、愛台灣的家族，國民黨向安倍晉三表達敬意，絕非跟著民進黨的腳步走，而且已故前總統蔣中正與岸信介是最好的朋友，國民黨早在民進黨成立之前，就已經與安倍家族有深厚的歷史關係，安倍家族與國民黨的情誼，才是國民黨今天要表達哀悼安倍晉三的主要原因。

何思慎表示，國民黨向來沒有反日，但也非親日，而是秉持言所當言、為所當為，重視國家利益，但完全沒有仇日的立場。

此外，朱立倫今天還將砲口指向民進黨台北市長參選人陳時中。他表示，國內疫情仍然嚴峻，每天有2萬多人染疫，死亡人數已衝破8700人，邁向萬人大關，防疫指揮官陳時中卻臨陣落跑，參選台北市長，而且在其傳記書中推崇中共黨人林彪，卻不感謝台灣人民共同防疫，面對這樣一個落跑的參選人，唯有全民團結集中選票支持蔣萬安，才能還給大家一個公道。

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