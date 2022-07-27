為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    6天高達38架共機擾台 許淑華：市府裝沒看見硬辦雙城論壇

    台北市議員許淑華表示，市府刻意挑共機沒來的日子（6/1、6/3、6/4、6/7），就說共機沒有「持續」擾台。（許淑華提供）

    台北市議員許淑華表示，市府刻意挑共機沒來的日子（6/1、6/3、6/4、6/7），就說共機沒有「持續」擾台。（許淑華提供）

    2022/07/27 14:33

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府不甩台北市議會但書要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，堅持舉辦雙城論壇，台北市議員表示，市府刻意挑共機沒來的日子（6/1、6/3、6/4、6/7），就說共機沒有「持續」擾台，但5/30、5/31、6/2 、6/5、6/6、6/13共計有38架共機擾台的狀況，難道是裝沒看見？明明是自已決定硬要辦雙城論壇，繼續討好中國，還把責任賴給陸委會。

    許淑華表示，議會明確但書要求，若共機持續擾台則不得動支雙城論壇預算，然而北市府竟藐視議會、無視共機持續擾台的事實，府內人人遵循市長柯文哲意志噤若寒蟬、或對外說假話，導致「全世界都把我們當傻子」。

    許淑華質疑，北市府將雙城論壇招標文件全列為密件實不合理，是誰決定動支此預算、誰簽核，為何公開的雙城論壇活動竟須被列為密件，此判斷標準令外界不解，宛如是「共產黨」，柯文哲口稱的公開透明全是幌子。

    另外，台北市議會民進黨團表示，柯文哲不顧議會決議，在共軍持續擾台期間，執意要舉辦雙城論壇，完全跟市議會對幹，不顧議會決議，根本是藐視會議，民進黨團將在議會大會提案，要求雙城論壇的預算不得動支，並譴責柯藐視議會的行為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    硬辦雙城論壇遭轟 柯文哲：就是因為有衝突所以一定要辦
    2022/07/27 13:50

    硬辦雙城論壇遭轟 柯文哲：就是因為有衝突所以一定要辦
    雙城論壇招標文件全列密件 許淑華轟北市府：宛如共產黨
    2022/07/21 18:36

    雙城論壇招標文件全列密件 許淑華轟北市府：宛如共產黨

    科技走廊帶動就業人口 絕版2字頭好宅在這區
    柯文哲稱雙城論壇「各自表述」 陸委會：兩岸交流不應配合統戰
    2022/07/21 17:35

    柯文哲稱雙城論壇「各自表述」 陸委會：兩岸交流不應配合統戰
    雙城論壇變質！專家：城市交流被柯文哲搞成政治互動平台
    2022/07/21 12:08

    雙城論壇變質！專家：城市交流被柯文哲搞成政治互動平台

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播