6天高達38架共機擾台 許淑華：市府裝沒看見硬辦雙城論壇

台北市議員許淑華表示，市府刻意挑共機沒來的日子（6/1、6/3、6/4、6/7），就說共機沒有「持續」擾台。（許淑華提供）

2022/07/27 14:33

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府不甩台北市議會但書要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，堅持舉辦雙城論壇，台北市議員表示，市府刻意挑共機沒來的日子（6/1、6/3、6/4、6/7），就說共機沒有「持續」擾台，但5/30、5/31、6/2 、6/5、6/6、6/13共計有38架共機擾台的狀況，難道是裝沒看見？明明是自已決定硬要辦雙城論壇，繼續討好中國，還把責任賴給陸委會。

許淑華表示，議會明確但書要求，若共機持續擾台則不得動支雙城論壇預算，然而北市府竟藐視議會、無視共機持續擾台的事實，府內人人遵循市長柯文哲意志噤若寒蟬、或對外說假話，導致「全世界都把我們當傻子」。

許淑華質疑，北市府將雙城論壇招標文件全列為密件實不合理，是誰決定動支此預算、誰簽核，為何公開的雙城論壇活動竟須被列為密件，此判斷標準令外界不解，宛如是「共產黨」，柯文哲口稱的公開透明全是幌子。

另外，台北市議會民進黨團表示，柯文哲不顧議會決議，在共軍持續擾台期間，執意要舉辦雙城論壇，完全跟市議會對幹，不顧議會決議，根本是藐視會議，民進黨團將在議會大會提案，要求雙城論壇的預算不得動支，並譴責柯藐視議會的行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法