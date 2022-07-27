中重症+154、死亡+28！增3童MIS-C 30歲男打3劑仍過世

武漢肺炎本土疫情仍在平原期，今天新增154例中重症病例、28人死亡。重症案例中有3名兒童確診MIS-C（兒童多系統發炎症候群）。其中一名1歲男童確診武肺後2個月，因持續嘔吐、肝指數飆高，目前仍在加護病房治療。（指揮中心提供）

2022/07/27 14:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情仍在平原期，今天新增154例中重症病例、28人死亡。重症案例中有3名兒童確診MIS-C（兒童多系統發炎症候群）。其中一名1歲男童確診武肺後2個月，因持續嘔吐、肝指數飆高，目前仍在加護病房治療。

這名一歲男童無慢性病史，5月27日確診武肺，並在本月20日發燒、嘔吐和食慾下降，23日去門診就醫檢查有結膜發炎、嘴唇充血，疑似MIS-C並在當天住院；26日持續因嘔吐和肝指數飆高轉進加護病房，目前仍在加護病房內治療。

另外，還有一名3歲女童5月確診、7月突然高燒到攝氏40度，伴隨腹痛、水瀉，本月22日因症狀持續去急診就醫，接受藥物治療後好轉並出院。

另外一名5歲女童也無慢性病史，本月19日發燒、鼻塞、流鼻水且淋巴結腫大，本月22日因症狀持續而就醫，疑似MIS-C住院治療，23日因發燒持續且有紅疹、紅眼、腹瀉、胸痛，並轉院治療，目前仍在一般病房住院治療中。

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