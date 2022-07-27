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    2度拿假鈔到超商消費 店員報警他還拿酒瓶砸員警

    何嫌（右1）拿酒瓶砸向員警。（記者王冠仁翻攝）

    何嫌（右1）拿酒瓶砸向員警。（記者王冠仁翻攝）

    2022/07/27 14:36

    〔記者王冠仁／台北報導〕45歲何姓男子拿著一張千元假鈔，2度跑到台北市仰德大道一家便利商店要購物，店員發現後報警。員警趕到現場，何忽然情緒失控，拿起米酒瓶砸向員警，導致員警手部遭碎玻璃割傷；員警當場將他壓制逮捕，他不僅因為拿假鈔消費要吃上官司，更因為攻擊警察罪加一等。

    警方調查，何姓男子前天傍晚拿著一張千元假鈔，跑到台北市仰德大道上一家便利商店要購物，店員發現他拿的鈔票「怪怪的」，仔細一看發現是假鈔；店員起先不追究，告訴他這張鈔票不能用，何悻悻然離去。

    不過，當晚8時許，何再次拿著假鈔去同一家便利商店內要消費，店員發現又是他，無奈報警。

    轄區警方趕到，正在向店員與何釐清事情始末時，何忽然情緒失控，拿起米酒瓶朝員警亂砸過去；員警見他失控，當場將他壓制逮捕。

    警方說，現場員警因為被何拿酒瓶砸到手臂，酒瓶的玻璃碎片還波及到現場3名同仁，同仁大多是手臂、手掌受傷，幸虧都沒有大礙。

    據了解，何落網後聲稱不知道自己拿到的是假鈔，但警方認為店員之前已經提醒過他，他還執意拿假鈔消費。警方最後將他依行使偽造貨幣、妨害公務罪嫌送辦。

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