陳時中說要救內湖交通 黃珊珊：看半天沒提出解方

黃珊珊今出席「台北市電動車快充充電站試辦計畫」啟用記者會。（北市府提供）

2022/07/27 14:21

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲曾說內湖的交通「沒救了」，民進黨台北市長參選人陳時中昨表示「換人來救，由我來把交通救起來」；台北市副市長黃珊珊今酸，看半天陳時中似乎沒有提出解方，最大問題是中央的松山機場，民進黨講很多年每次選市長都說要遷建，但這幾年都沒有提出真正改善的方式。

黃珊珊今出席「台北市電動車快充充電站試辦計畫」啟用記者會，她受訪表示，內湖的交通主要是都市計畫的問題，內湖本來設計是工業區，只能容納6萬人，後來改成企業總部、辦公室，人口越來越多，每天湧進將近15萬人，道路面積、停車空間卻沒有增加，勢必造成當地交通壅塞。

黃珊珊指出，交通改善不見得要用強制手段，這幾年市府也做了幾項改善，像是內湖有台北市最多的智慧號誌，第二是幹線公車，不同幹線公車到各地，透過大眾運輸鼓勵民眾搭乘。

黃珊珊說，市府還將港墘路、成功橋拓寬，現在正在進行民權大橋拓寬，最大的問題是中央的松山機場，松機是內湖市區交通最大的瓶頸，民進黨中央講很多年，每年選市長時都說要遷建，但這幾年都沒有提出真正改善內湖交通的方式。

黃珊珊認為，陳時中應該要說，若換他當市長要用什麼方式改善內湖交通，如果只是要再詢問其他人意見，可能等詢問完意見後再來選市長。

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