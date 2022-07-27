大稻埕情人節7/30登場 27線市區公車改道不停靠

台北市大稻埕情人節於7月30日登場，重頭戲煙火秀吸引大批人潮參與，當天將實施交通管制，周邊公車及公路客運將配合改道。（圖由北市觀光傳播局提供）

2022/07/27 13:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府舉辦「2022大稻埕情人節」活動，將於7月30日、本週六登場，屆時將實施2階段交通管制，北市公共運輸處今指出，會場周邊不易停車且實施交管，304重慶幹線、223、660等27線市區公車，以及8線公路客運皆配合改道、取消停靠站位，提醒民眾留意，改搭乘捷運或公車到附近，再步行到會場。

公運處指出，活動當日原行經交通管制區域內及周邊道路的27線市區公車與8線公路客運，配合交通管制，自晚間6時起分為2階段改道行駛，並取消停靠部分公車站；30日6時至31日0時，因應大稻埕碼頭交通管制與水門管制，行經大稻埕碼頭內的公車路線改道行駛並取消停靠部分公車站，民眾可至鄰近公車站位或改道動線沿線公車站位乘車。

公運處建議，民眾自捷運北門站3號出口，沿鄭州路步行約250公尺至3號水門進入會場，或自捷運雙連站2號出口旁「馬偕醫院」（往西）公車站位搭乘811或民生幹線公車至鄰近活動會場之「靜修女中」公車站下車，再沿民生西路步行至5號水門進入會場。

另外，公運處也建議，捷運大橋頭站2號出口旁「捷運大橋頭站」公車站位搭乘2、215、223、288、300、302、304重慶線、757及重慶幹線公車至鄰近活動會場之「民生重慶路口」公車站下車，沿民生西路步行至5號水門進入會場。

公運處表示，民眾多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地，提前查詢公車行駛與預估到站時間，避免行程受影響。相關路段管制時間，可在「大台北公車」網頁以及智慧型站牌、停用站位的到站資訊，都會顯示「交管不停靠」，資訊也同步提供APP業者介接發布。

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