北市首創電子公投系統 台北通或電子簽名完成線上提案、連署

台市長柯文哲出席臺北市公民投票提案及連署系統啟用記者會，並推倒象徵紙本的連署書箱，會後並與來賓合影及接受聯訪。（記者田裕華攝）

2022/07/27 14:42

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府率先全國，建制「公民投票提案及連署電子系統」，使未來在台北市地方自治範圍內的議題性公投可透過電子管道進行提案、連署；市長柯文哲表示，透過數位電子化可更為接近直接民主，也讓市民便捷、效率參與公共事務；民政局長藍世聰指出，未來凡依北市公民投票自治條例通過的公投案，市府都應遵守執行。

柯文哲今主持台北市公投提案及連署電子系統上線記者會，列席除有主責的藍世聰外，另還有積極推動、促成北市府完成建置此系統的台北市議員王欣儀及民間團體。

民政局指出，台北市雖於2019年降低公投提案及連署門檻，但提案仍須達最近一次市長選舉人數的千分之一、2165人，連署則須達2.5%、5萬4105人，若採取傳統的紙本提案、連署，須於各處設置連署站、現場填寫文件等，十分耗費人力、物力，且民眾現場填寫個資也存在外洩疑慮。

為此，民政局率先全國首創「公民投票提案及連署電子系統」，未來凡是屬於北市地方自治範疇內的議題性公投，民眾均可線上進行提案、連署；藍世聰指出，電子連署除採自然人憑證外，另開放台北通及電子簽章作為身份認證，未來地方性公投將採取紙本與電子雙軌併行，凡依北市公投自治條例通過則北市府都應遵守執行。

民政局科長方英祖說明，提案及連署門檻維持不變，民眾採電子作業填寫個人資料時，須有手機號碼驗證，而每隻號碼限填寫3筆資料，後續還會經戶政事務所查驗連署資料內容，除可節省人力與時間外，也可避免發生「幽靈連署」情形。

柯文哲表示，人類民主政治發展起源是雅典城邦時期的直接民主，但17世紀以後隨著國家變大，後改採政黨政治、選取民意代表等間接民主形式至今，然而進入網路時代則開啟實踐直接民主的可能性，北市推出全國首個公投電子系統正式上線，讓市民更為方便、有效率參與公眾事務，雖不知後續成效如何，但總須經實踐後才知道。

力推此案的王欣儀認為，傳統公投須耗費許多人力走上街頭、市場擺攤，且因民眾常不會隨身攜帶身分證，使得填寫資料有誤、成為無效連署，加上因應疫情應盡量減少實體接觸，故透過電子化後可加速提案、連署及後端查驗的人物力，台北作為領頭羊使台灣民主再往前邁向一大步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法