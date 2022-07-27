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    硬辦雙城論壇遭轟 柯文哲：就是因為有衝突所以一定要辦

    台北市長柯文哲今中午赴台北市議會民進黨團說明政策。（記者田裕華攝）

    台北市長柯文哲今中午赴台北市議會民進黨團說明政策。（記者田裕華攝）

    2022/07/27 13:50

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今中午赴台北市議會民進黨團說明政策，台北市議會民進黨團總召江志銘不滿柯文哲竟不顧議會決議，在共軍持續擾台期間，執意要舉辦雙城論壇，指議會民進黨團將在下午的議會大會提案，要求雙城論壇的預算不得動支，並譴責柯文哲藐視議會的行為；柯文哲則表示，兩岸間一定有衝突，也有各自的堅持，但就是因為有衝突所以一定要辦。

    台北市政府日前舉辦「2022台北上海城市論壇」，台北市議會曾下但書，「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，市府仍秘密籌備，遭各黨派議員怒轟藐視議會。

    江志銘表示，柯文哲不顧議會決議，在共軍持續擾台期間，執意要舉辦雙城論壇，完全跟市議會對幹，不顧議會決議，根本是藐視會議，民進黨團將在議會大會提案，要求雙城論壇的預算不得動支，並譴責柯藐視議會的行為。

    柯文哲表示，每個人都有各自的表述，他倒覺得兩岸之間一定有衝突，現階段怎會沒有衝突，也有各自的堅持，但就是因為有衝突所以一定要辦，特別在俄烏戰爭後，認為在政治上要備戰、能戰而避戰。

    柯文哲說，前天很認真準備萬安演習，但只有30分鐘沒辦法真正的把全台北的防空演習做一遍，他的態度是務實，一方面要備戰、能戰，然後避戰，一方面也讓雙方互相妥協的機會，所以有5個互相：互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後互相諒解。

    柯文哲指出，最近看美國國務卿講中美關係，可以合作的時候合作、應該競爭的時候競爭、必須對抗的時候對抗，這講的是對的，不一定每件事一定要惡言相向，他認為在職務上還是做我們應該做的事，當然每個政黨有各自表述，這我們都尊重。

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