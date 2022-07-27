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    首頁　>　臺北市

    黑幫勾結詐團剝被害人三層皮 害房產被查封法拍

    警方查扣作案手機、現金、K他命毒品、人頭帳戶存摺、教戰手冊、業績報表、生基專案使用權狀、生基專案憑證、點鈔機及電腦主機等贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣作案手機、現金、K他命毒品、人頭帳戶存摺、教戰手冊、業績報表、生基專案使用權狀、生基專案憑證、點鈔機及電腦主機等贓證物。（記者邱俊福攝）

    2022/07/27 15:02

    〔記者邱俊福／台北報導〕天道盟聯正會劉姓核心幹部，涉嫌成立資產公司，勾結「假檢警」、「靈骨塔」及「生基位」等詐騙集團，只要發現受騙被害人尚有不動產，就會以話術慫恿，向其以房產借貸，再以75％高利息牟利，最後讓被害人連房產都被查封法拍，可說剝了三層皮，北市警刑警大隊第五隊據報偵查，今宣布逮捕劉等8人送辦。

    警方表示，以劉為首的幫派成員，利用被害人遭詐欺集團誆騙現金後，如得知被害人名下有不動產，便透過詐團，趁被害人急需用錢之際，以低估標的物價值放貸，再以75％高利息牟利，再以簽（公）證方式，及將現金與被害人拍照的假象，製造假金流。

    期間甚至回租被害人，期滿再以高於原貸款金額至少100萬至200萬的買回價及違約金，層層剝削被害人。部分被害人原期望詐團成員謊稱變賣殯葬商品成交後，能將房屋贖回，仍遭落空下，最終無法負荷而違約，房產慘遭法拍，損失慘重。

    警方清查，目前至少有10多名被害人，受騙金額共約3千萬元，其中最多的是一名老婦人遭騙1500萬元，連房產都被查封。

    警方據報後，歷長時間蒐證，本月13日執行拘提及搜索，逮捕劉等8人到案，現場查扣賓士車2部與作案手機、K他命毒品、人頭帳戶存摺、教戰手冊、業績報表、生基專案使用權狀、生基專案憑證、點鈔機及電腦主機等贓證物，訊後依組織犯罪、詐欺及重利等罪嫌，移送檢方偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    劉男等8人被送辦。（記者邱俊福翻攝）

    劉男等8人被送辦。（記者邱俊福翻攝）

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