「永遠的農業人」新書29日發表會 蔡總統撰序追念故總統李登輝

由豐年社出版的「永遠的農業人--李登輝與台灣農業」一書，由蔡英文總統親自撰寫推荐序文，將於29日舉行新書發表會。（圖：豐年社提供）

2022/07/27 13:35

〔記者羅添斌／台北報導〕前總統李登輝在2020年7月30日逝世，相較於過去兩年間追悼文章大多集中在台灣與台美政治發展丶兩岸關係上，由豐年社出版的「永遠的農業人--李登輝與台灣農業」一書，聚焦李前總統與台灣農業發展的歷程，由蔡英文總統親自撰寫推荐序文，將於29日舉行新書發表會。

「永遠的農業人--李登輝與台灣農業」一書，作者為江昺崙丶陳慧萍。現任豐年社總編輯陳慧萍說，過去在自由時報工作期間，有幸跟訪李前總統行程若干年，有不少機會可以近離觀察這位改變國家命運的領導人，李前總統逝世後，她觀察到各家媒體報導的重點，大都聚焦在李前總統對台灣政治的貢獻，相較之下，與農業相關的敘事，實在是少之又少。

她說，李前總統年輕時是農業經濟專家，從政後更是推動許多重大的農業政策，他的一生與農業緊密相連，幾乎等同台灣農業百年展史，更令人驚喜的是，李前總統在擔任農復會經濟組長時，也曾在豐年雜誌發表過文章。期盼這本書能為李前總統走過的農業軌跡留下記錄，也期待李前總統的人生故事，能夠引發更多讀者興趣並關注台灣農業的發展與未來。

蔡總統在新書序文中指出，李登輝前總統的一生，可以說是台灣近代發展史的縮影。他是一位傑出的政治家，以卓越的眼光智慧、堅定的改革意志，帶領台灣走過威權，踏上民主憲政及進步自由的道路。 李前總統也是一位享譽國際的農經學者，他曾深入走訪基層，實地調查台灣農民的生活及農村的發展；他一手推動各項改革，為台灣農業打下紮實穩固的基礎。

蔡總統指出，今年是李前總統逝世兩週年紀念。過去李前總統對台灣農業發展的文獻，散落在各個不同的出版品中。這次在農委會陳吉仲主委的支持下，豐年社訪問了多位李前總統的門生故舊，有系統地整理出李前總統對台灣農業的貢獻。

序中表示，透過這本書，我們可以看到，出身小地主家庭的李前總統，從年少時，就觀察到當時地主與佃農之間的不平等問題，也埋下日後他對農民權益及農業改革的堅持。爾後，無論李前總統求學、任教、出任公職或是卸任總統，他始終關注著台灣農業的發展，傾聽農民的心聲。直到他人生最後的環台之旅，仍心心念念這塊土地上的人事物，從西部的農田水利建設到東部的和牛育成，他深度走訪各地，持續為台灣農業的未來，尋找出路。

蔡總統指出，李前總統累積一生的貢獻，對台灣具有深遠的影響。這本書的問世，不僅再次帶我們回到台灣發展初期的動盪年代，也再次讓我們看到李前總統的人生軌跡，以及他為台灣創造的發展奇蹟。

蔡總統表示，民主，是李前總統一生的信念；農業，是李前總統一生的志業。我要把這本書，推薦給每一位關心台灣、熱愛這塊土地的人，希望透過這本書，讓一代又一代的台灣人，更加了解李前總統「永遠的農業人」精神，也讓我們帶著前人的期許和祝福，在充滿挑戰的變動時代裡，更加勇敢自信地迎向未來。

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