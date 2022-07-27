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    首頁　>　臺北市

    把停發敬老金推給許立民 柯文哲：昨才通LINE我們關係還是很好

    柯今中午赴台北市議會民進黨團說明政策。（記者田裕華攝）

    柯今中午赴台北市議會民進黨團說明政策。（記者田裕華攝）

    2022/07/27 13:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨坦言上任後突然取消敬老金「是錯的」，卻將此事怪罪給前社會局長許立民，柯今中午赴台北市議會民進黨團說明政策，被民進黨團總召江志銘批評竟把錯推給許立民，當年許盡心盡力幫柯輔選，今天落得這樣的下場、情何以堪；柯文哲說，當時還想培養許立民選市長，但人各有志，許最後還是想回台大醫院，兩人昨天有通LINE，關係還是很好。

    柯文哲接受媒體人黃暐瀚專訪時首度鬆口稱，當年突然取消敬老金手段太激烈「就是錯的」，怪罪當初提出意見的許立民，稱最氣「事情是你惹出來，結果就跑掉」，而自己原要許立民在第二屆任期接任副市長設法解決，但他卻「逃回台大」，留下自己面對「老人的指責」。

    柯文哲今中午赴台北市議會民進黨團說明政策，江志銘批評柯，竟把停發敬老禮金的責任，推給前社會局長許立民，講話已信用破產、毫無誠信可言，就算今天來做報告也沒人會相信。

    柯文哲卻將錯推給媒體，他表示選舉期間媒體也知道講的不是那個意思，但總是要扭曲，還好他早上有提出說明，指目前經過這幾年的變化，以前在負債累累的狀況之下發重陽敬老金是不對的，因為債留子孫，但若收入減支出有剩下的錢，就可以接受，政治也是各方妥協而來。

    柯文哲認為，台北市可以用這種方法，其他縣市仍沒辦法發重陽敬老金，因為他們還在負債；至於許立民是他的學生，當時還想培養許選市長，但人各有志，許還是想回台大醫院，「但不用擔心，我們兩個昨天有通LINE，我們本來關係就很好。」

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