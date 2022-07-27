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    批柯文哲把停發敬老金推給許立民 江志銘︰信用破產、毫無誠信

    台北市長柯文哲今中午赴台北市議會民進黨團說明政策，但一開始就被北市議會民進黨團總召江志銘洗臉。（記者田裕華攝）

    台北市長柯文哲今中午赴台北市議會民進黨團說明政策，但一開始就被北市議會民進黨團總召江志銘洗臉。（記者田裕華攝）

    2022/07/27 13:23

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今中午赴台北市議會民進黨團說明政策，但一開始就被北市議會民進黨團總召江志銘洗臉，批評柯竟把停發敬老禮金的責任，推給前社會局長許立民，講話已信用破產、毫無誠信可言，就算今天來做報告也沒人會相信，「你今天來拜會黨團，本席覺得一點意義都沒有。」

    柯文哲今中午赴台北市議會民進黨團說明政策，阮昭雄、洪健益、林世宗、鍾佩玲、江志銘、李建昌、周威佑，共7名民進黨議員出席，但一開始江志銘就當眾洗臉柯文哲。

    江志銘致詞時表示，柯市長最近可說是翻臉如翻書，竟把停發敬老禮金的責任推給許立民，過去議會再三要求保留敬老禮金，柯市長完全不屑一顧，甚至還批評其他縣市沒有財政紀律，是債留子孫、買票、以及討好選民，更說支持敬老禮金的議員是錯誤判斷。

    江志銘批評，沒想到今天柯市長為了選舉，可以把過去所講的話，都吞回去，還說是許立民害的，當年許幫柯輔選，還擔任社會局長，可說是盡心盡力，今天落得這樣的下場，真的是情何以堪，但他也替台北市民感到慶幸，柯市長還有5個月就要離開，大家就不用忍受這種毫無誠信、毫無擔當的市長。

    柯文哲在致詞時回應，他認為普發重陽敬老金還是不對，社會福利仍要偏向弱勢，過去台北市政府沒普發重陽敬老金，但仍有發放給中低收入戶，他只是反對不分青紅皂白普發。

    柯文哲把錯推給媒體，他表示選舉期間媒體也知道講得不是那個意思，但總是要扭曲，還好他早上有提出說明，指目前經過這幾年的變化，以前在負債累累的狀況之下發重陽敬老金是不對的，因為債留子孫，但若收入減支出有剩下的錢，就可以接受，政治也是各方妥協而來。

    柯文哲認為，台北市可以用這種方法，其他縣市仍沒辦法發重陽敬老金，因為他們還在負債。

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