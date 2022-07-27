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    首頁　>　臺北市

    正妹空姐愛上娃娃車司機 分手後遭討錢還被散布裸照「求包養」

    身兼幼兒園娃娃車司機及潛水教練的40多歲張姓男子，因教機師潛水而被介紹給正妹空姐，兩人交往約1年後分手，張男想討回花在空姐身上的錢，竟傳訊息恐嚇她「不要因小失大」，還編輯其裸照加上「求包養」等字句散佈；台北地檢署今依散布猥褻物及恐嚇取財等罪將張男起訴。示意圖。（資料照）

    身兼幼兒園娃娃車司機及潛水教練的40多歲張姓男子，因教機師潛水而被介紹給正妹空姐，兩人交往約1年後分手，張男想討回花在空姐身上的錢，竟傳訊息恐嚇她「不要因小失大」，還編輯其裸照加上「求包養」等字句散佈；台北地檢署今依散布猥褻物及恐嚇取財等罪將張男起訴。示意圖。（資料照）

    2022/07/27 13:23

    〔記者錢利忠／台北報導〕身兼幼兒園娃娃車司機及潛水教練的40多歲張姓男子，因教機師潛水而被介紹給正妹空姐，兩人交往大約1年，戀情即因雙方個人因素而告吹，張男想討回花在空姐身上的錢，竟傳訊息恐嚇她「不要因小失大」，還編輯她的裸照，加上「求包養」等字句，廣泛散布至空姐任職的航空公司及媒體；台北地檢署今依散布猥褻物及恐嚇取財等罪將張男起訴。

    張男因教潛水課程結識多名在航空公司任職的機師及空姐，前年有學員介紹感情空窗的空姐給他，幾次約會後即展開交往，兩人戀情濃烈時，還拍下裸露上身的清涼私密照留念，不料，分手之後，這些私密照卻成為張男用來恐嚇空姐的武器。

    檢方調查，去年3月間，張男與空姐分手後，涉嫌傳訊息向空姐要錢，聲稱他在兩人交往期間，共在空姐身上花了30多萬元，要求空姐還給他3分之1，匯還給他10萬元，甚至還留下「不要因小失大」等恐嚇字句，氣得空姐報警提告。

    未料，張男見對方不為所動，竟編輯兩人交往時所拍的裸照，加上「求包養」等字句，廣發給電視台及空姐任職的航空公司，張男因此被檢警發動搜索。

    張男到案後否認恐嚇取財，辯稱他只是要向對方要回自己的錢，甚至一度否認寄送空姐的裸照，直到檢警出示扣案電磁紀錄等物證，他才承認部分犯行。

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