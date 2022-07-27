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    士林分署昨法拍賣BMW跑車 下月還要上架這2台名車

    士林分署下月2日將拍賣保時捷Macan休旅車。（士林分署提供）

    士林分署下月2日將拍賣保時捷Macan休旅車。（士林分署提供）

    2022/07/27 12:24

    〔記者溫于德／台北報導〕行政執行署士林分署昨特別加開一場拍賣會，順利賣出白色BMW4系列Gran Coupe四門跑車、V紋羊皮翻蓋斜背包，分署也預告下月2日舉行的「123聯合拍賣日」，還有兩台名車包括保時捷Macan休旅車、Lexus RX 450h小客車將上架拍賣。

    士林分署說，昨日的拍賣會雖然只有BMW4系列Gran Coupe四門跑車、V紋羊皮翻蓋斜背包等兩項標的，仍經激烈競價，分別以111萬元、9萬多元賣出。

    另十林分署為了澈底剝奪犯罪人的犯罪所得，將不法所得發還給被害人，經與台北地檢署密切合作，將在下月2日舉行的「123聯合拍賣日」中，拍賣2019年出廠的白色保時捷Macan休旅車、Lexus汽車。

    士林分署說，保時捷Macan休旅車原車主是洪姓被告，洪因涉嫌詐欺罪，名車遭北檢查扣，這台車里程數僅約1.7萬公里，車況極佳、配備一應俱全。

    至於Lexus小客車原本屬於某營造公司，該公司因欠繳牌照稅、勞健保費及交通罰鍰等共766筆，導致Lexus小客車遭士林分署查封。

    此外，士林分署同日也將拍賣26個納骨塔位（包含土地及使用權），其中24個已進入第三拍，底價遠低於市價，分署表示，想在低利息時代投資置產或預先為自己、家人身後事做好規劃的朋友們，當天記得搶好康。

    士林分署下月2日將拍賣Lexus小客車。（士林分署提供）

    士林分署下月2日將拍賣Lexus小客車。（士林分署提供）

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