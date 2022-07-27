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    首頁　>　臺北市

    林智堅不出席台大學倫會 委任律師：蘇宏達應先迴避

    民進黨桃園市長參選人林智堅遭控台大國發所碩士論文抄襲，林智堅委任律師黃帝穎（見圖）今表示，台大學術倫理審定委員會召集人蘇宏達定調本案為「醜聞」涉未審先判，律師團已正式具狀申請迴避，在蘇宏達依法迴避前，律師團不建議當事人出席。（資料照）

    民進黨桃園市長參選人林智堅遭控台大國發所碩士論文抄襲，林智堅委任律師黃帝穎（見圖）今表示，台大學術倫理審定委員會召集人蘇宏達定調本案為「醜聞」涉未審先判，律師團已正式具狀申請迴避，在蘇宏達依法迴避前，律師團不建議當事人出席。（資料照）

    2022/07/27 12:16

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅遭控台大國發所碩士論文抄襲，林智堅委任律師黃帝穎今表示，台大學術倫理審定委員會召集人蘇宏達定調本案為「醜聞」涉未審先判，律師團已正式具狀申請迴避，在蘇宏達依法迴避前，律師團不建議當事人出席。

    黃帝穎指出，律師團昨天已正式具狀申請迴避，對於蘇宏達過去相關的言論、將此案定調為醜聞，這部分涉及未審先判、先入為主，在法規上不論是「台大學倫要點」第一條所提到的公正客觀程序，乃至於行政程序法提到有偏頗的問題。

    黃帝穎也否認林智堅檢舉余正煌抄襲的傳聞，律師團對於其他部分沒有做出任何指控，並沒有對其他包括余同學在內提任何檢舉，這部分不是事實。

    黃帝穎指出，本於先程序後實體，台大必須先審理迴避，唯有公正客觀的程序，律師團才會考慮讓當事人出席，在沒有組成公正客觀的組織前，律師團不建議當事人出席。

    被問及事前有無跟指導教授陳明通討論不出席，黃帝穎說，這部分都尊重，但竟然會有報導指誰出席、誰不出席，這是非常嚴重的瑕疵，台大學倫要點並不允許做這樣一個選擇性地揭露，連開會通知都列密件，結果被選擇性放話，這程序有重大瑕疵。

    被追問若台大直接審理能接受嗎？黃帝穎說，先入為主未審先判的蘇宏達依法應該迴避，如果他執意、決議說他不迴避，律師團會提起後面的救濟，有關行政程序法33條覆決，這在法律上一樣有其基礎。

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