陳時中日前向萬華道歉 郝龍斌：鱷魚的眼淚

前台北市長郝龍斌。（資料照）

2022/07/27 11:59

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前走訪萬華龍山寺並向萬華道歉，前國民黨副主席郝龍斌今日在網路節目「有話郝說」中直指陳時中的道歉是「鱷魚的眼淚」，郝龍斌並質疑陳時中去年為高端背書，一年後高端卻無法提出有效性、保護力證明，「政務官為個人選舉、為圖利財團，不顧民眾死活，甚至當時為了高端疫苗阻擋BNT，這樣的候選人，民眾絕對不能支持他。」

對於陳時中在龍山寺參拜秀出「以民為先」字畫，卻有陳情民眾被拖到一邊的狀況，，郝龍斌說，此事「凸顯主角心態」、「缺什麼叫什麼」，防疫以來陳時中不曾以民為先，為選舉考量才來到萬華，並不是發自誠心，而是「鱷魚的眼淚」。

郝龍斌表示，陳時中的「萬華破口說」重創萬華，傷害萬華人自尊心，造成當地百業蕭條，甚至還在萬華民眾健保卡加註記，形同二等公民，所以萬華對陳時中仇恨值高，錯誤決策造成國門防疫破口，使全台灣、全台北、全萬華人陪陳時中坐牢，「民眾會原諒他（陳時中）嗎？」

對於陳時中在去年7月19日宣布緊急授權高端疫苗EUA，條件是須在一年內提出國內外執行疫苗保護效益報告，但高端至今仍無法提出，郝龍斌批評，「高端防疫效果不得而知，但陳時中讓高端非法通過確為事實，衛福部用公務預算購買500萬劑高端疫苗卻用不到一半，施打高端的民眾出國大部分須重打疫苗」，他還說，打高端不能出國的人、健保卡被註記的萬華民眾，「這樣的人你要支持他選台北市長嗎？這樣的人你要把票投給他嗎？」

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