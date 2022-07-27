模擬總統府遭中國飛彈攻擊 憲兵演練指揮所轉移丶反特攻作戰

為強化衛戍作戰能量，憲兵第202指揮部239營先前實施甲車夜間戰術機動演練。（圖：軍聞社提供）

2022/07/27 11:31

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光演習今天進入第三天的模擬狀況演練，但昨天一項並未公開的操演項目格外引發矚目，軍方官員今天透露，昨天的特殊模擬狀況，是模擬位在博愛特區的總統府丶多個重要政軍指揮所，遭到中國飛彈猝然攻擊，接著又有中國特工人員意圖攻擊丶佔領重要軍事據點，以憲兵指揮部為主體的防衛部隊展開指揮所緊急轉移丶反特攻作戰演練。

官員指出，總統府遭中國飛彈攻擊丶特工人員進犯時，軍方會根據危急狀況進行三大防衛措施，其一是維護總統丶副總統個人人身安全，以裝甲車丶直升機護送轉移到安全位置，這也就是俗稱的「萬鈞計畫」，其二是指揮所的機動轉移，其三則是總統府陣地保衛戰，這三項除了第一項是由總統警衛室丶國安局特勤中心與憲兵部隊共同執行外，其餘兩項則是由憲兵擔綱。

根據今天青年日報報導，憲兵指揮部指揮官周廣齊中將昨日視導北部地區憲兵部隊「漢光38號」實兵演習，特別感謝共同參演的雙北消防局、警政署警察通訊所、芝山岩派出所、北捷及臺北市民防大隊等單位，使演習任務順利達成，並要求所屬平時應落實戰場經營工作，偕同警、消及民防團隊建立橫向聯繫管道，維持綿密及良性互動關係，並與友軍部隊共享作戰與兵要情資，建立聯合作戰共同圖像，俾利及時應處突發狀況。

青年日報報導指出 為驗證指揮所轉移，確保指管暢通，這項操演特別模擬單位指揮所於夜間遭敵飛彈攻擊破壞後，迅速轉移至地下設施開設指揮所，勤務支援部隊於民間機構及警、消等單位通力合作協助下，執行有、無線電架設，依時限內完成指揮所轉移，周指揮官亦親自執行通聯測試，聯繫所轄部隊，指揮通信暢通無虞。

周廣齊指揮官指出，現代戰爭預警時間短，敵軍易運用特攻人員對我發起猝然攻擊，試圖癱瘓我軍指揮機制，此次演習也藉反特攻作戰演練驗證單位應處能力，模擬敵特攻部隊對我重要防護目標等處所實施滲透破壞，單位即聯繫戰鬥責任地境內友軍部隊、警察、消防及民防團隊，協助處置突發狀況，並與友軍協力殲滅來犯敵軍，確保設施安全。最後，周指揮官強調訓後回顧的重要性，期詳實檢視兵力部署及戰鬥支援的周延性與適切性，俾為計畫修訂參據，強固整體衛戍戰力。

憲兵指揮官昨天視導北部地區部隊漢光演習演練，指示進行指揮所機動轉移任務。（圖：取自青年日報）

憲兵指揮部指揮官周廣齊中將（左二）先前視導總統府211憲兵營及總統官邸332營時，指示相關部隊以「一點生變、全面警戒」原則，以維警衛勤務萬全。（圖：取自青年日報）

模擬飛彈攻擊變電所，北市萬安演習25日舉辦搶救演練。（資料照，記者姚岳宏攝）

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