高嘉瑜「一屍五命說」 柯文哲笑稱：好朋友講話就是太誠實

台北市長柯文哲今笑稱，自己講話已很直白，但「好朋友」高嘉瑜不遑多讓「講話就是太誠實」，竟想得出「一屍五命」形容，並認為過去民眾黨桃園市長參選人賴香伶被藍綠邊緣化，如今戰局有「微妙變化」。（記者田裕華攝）

2022/07/27 11:47

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅接連陷入論文、棒球場爭議，民進黨立委高嘉瑜稱黨內憂「一屍五命」而考慮換將；對此，台北市長柯文哲今笑呵呵稱，自己講話已很直白，但「好朋友」高嘉瑜不遑多讓「講話就是太誠實」，竟想得出「一屍五命」形容，並認為過去民眾黨桃園市長參選人賴香伶被藍綠邊緣化，如今戰局有「微妙變化」。

高嘉瑜上政論節目時稱，因林智堅連番爆爭議，黨內憂心影響北北基桃竹選情，恐致「一屍五命」，因此考慮換將，但遭民進黨中央駁斥；柯文哲今主持台北市公投提案及連署電子系統上線記者會被問及此事，則連連笑稱「高嘉瑜講話就是太誠實」。

柯文哲邊發言邊笑說道，自己講話已很直白，但「好朋友」高嘉瑜不遑多讓，竟想得出「一屍五命」形容，令他都想說「妳也不要講得這麼直白」。

柯文哲認為，林智堅的論文案及新竹棒球場爭議對選情仍有影響，過去賴香玲伶被藍綠邊緣化，但如今戰局已有「微妙變化」，但選舉不到最後一刻不知道結果，因此每個人都要盡力爭取選民認同。

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