加強戰力 蔣萬安：將成立台北隊特戰指揮所 納所有市議員參選人

國民黨台北市長餐參選人蔣萬安今天上午與國民黨主席朱立倫一同前往龍山寺參拜，廟方特別致贈蔣萬安一張寫有「全民萬安」的白色布條。 （記者蔡思培攝）

2022/07/27 11:12

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今天上午與國民黨主席朱立倫一同前往龍山寺參拜，廟方特別致贈蔣萬安一張寫有「全民萬安」的白色布條。蔣萬安表示，未來他帶領的台北市會充滿希望，帶給民眾平安健康、萬事平安。

近來外界質疑蔣萬安是不夠強的母雞，蔣今天表示，他將成立台北隊特戰指揮所，將國民黨台北市議員參選人納入團隊，大家都是蔣萬安競選團隊副總幹事，他也會結合團隊發言人力量，未來就市政、選戰議題作為發聲平台，台北隊會挺台北，大家團結一致、克敵制勝。

蔣萬安與朱立倫今早前往萬華區龍山寺參拜，藍營民代也大陣仗動員挺蔣，現場除有中正萬華區議員應曉薇、鍾小平到場聲援，國民黨其他選區議員李明賢、李柏毅、秦慧珠、國民黨台北市議員參選人楊植斗、高世俊都到場參拜，眾人高喊蔣萬安「凍蒜」。蔣萬安一進龍山寺，就被大批民眾包圍。

龍山寺董事長黃書暐今天也特別致贈蔣萬安一張寫有「全民萬安」的白色布條。蔣萬安表示，他先前就與黃書暐請益、受惠很多，過去也常到龍山寺拜拜，今天不僅參拜，也要與理監事針對萬華疫情後復甦、龍山寺歷史保存、都市發展請益。

對於黃書暐先前致贈民進黨台北市長參選人陳時中「以民為先」布條，今天則贈蔣「全民萬安」的白色布條，蔣表示非常感謝董事長對他的期許，希望秉持龍山寺疫情期間保佑在地鄉親的精神與理念，希望未來他帶領的台北市充滿希望，帶給民眾平安健康、萬事平安。

蔣萬安，希望未來他帶領的台北市充滿希望，帶給民眾平安健康、萬事平安。 （記者蔡思培攝）

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